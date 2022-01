Encuentran muerto a Bob Saget, actor de 'Padres Forzosos'

El actor Bob Saget, de 65 años, ha sido encontrado muerto en una habitación del hotel Ritz-Carlton en Orlando, Florida, según ha confirmado la Policía a medios estadounidenses. Saget era conocido por su papel como Danny Tanner en la exitosa serie 'Padres Forzosos'.

Ni signos de violencia ni restos de droga

Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange fueron al hotel mencionado después de que el personal les alertase. Finalmente, la Policía encontró el cuerpo sin vida de Saget en la habitación. Aunque no han hallado ni signos de violencia ni tampoco restos de drogas.

Según anunció la Oficina del Sheriff: "Los agentes fueron avisados para acudir Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes por una llamada sobre un hombre que no respondía en una habitación de hotel". Y añadieron: "Los detectives no encontraron signos de violencia o uso de drogas".

Vida profesional de Bob Saget

Además de ser recordado por su papel de Danny Tanner en 'Padres forzosos' durante 8 temporadas y 192 episodios, Bob Saget, tuvo un largo trayecto en la televisión y actualmente estaba realizando su gira de monólogos en la que acababa de actuar en el auditorio Ponte Vedra Concert Hall de Jacksonville.

Saget, nacido en 1956 en Filadelfia, volvió a interpretar el papel de Danny Tanner en 'Madres forzosas', la secuela de la exitosa serie que le llevó a la fama que se emite en Netflix y contó de 5 temporadas y 75 episodios.

Asimismo, el actor hizo también de presentador de televisión en el programa 'America's Funniest Home Videos' y puso la voz del futuro de Ted Mosby, en 'Cómo conocí a vuestra madre'.

Despedida de sus compañeros de reparto

Sus compañeros de reparto no han tardado en reaccionar tras conocerse la muerte de Saget. En concreto, John Stamos, quien interpretó al tío Jesse también en 'Padres forzosos', a comentado a través de su cuenta de Twitter: "Estoy roto. Estoy destrozado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby".

Por su parte, Candace Cameron Bure, 'D.J. Tanner' en la serie también ha lamentado la muerte del actor en sus redes sociales: "No sé qué decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Le quería mucho".

Por otro lado, Dave Coulier, que interpretó a Joey Gladstone, ha apuntado: "Nunca te dejaré ir, hermano. Te quiero".

La actriz que dio vida a Kimmy Gibbler, Andrea Barber, también ha tenido unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram: "Tenía el corazón más grande de todos en Hollywood. Dio los abrazos más grandes. Estoy destrozada porque nunca podré abrazarlo de nuevo".

Asimismo, Kat Dennings ha apuntado: "Oh, Dios, Bob Saget. El hombre más adorable. Fui su hija en la ficción durante una temporada y él siempre fue muy amable y protector. Lo siento mucho por su familia".

Otros actores y artistas Estados Unidos como Steve Martin Judd Apatow, Whoopi Goldberg o Billy Cristal han lamentado también la muerte del actor.