Encontrado el cuerpo de Mati, la mujer española desaparecida en Indonesia

Las autoridades de Indonesia han encontrado este sábado el cuerpo sin vida de María Matilde Muñoz Cazorla, la española de 72 años desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia) desde el pasado 2 de julio. El cadáver ha sido encontrado enterrado en una playa de una zona cercana al lugar donde desapareció y por el momento ya han sido detenidas dos personas relacionadas con este hallazgo.

La familia llevaba tiempo pensando que se trataba de "un crimen de manual" y ha reclamado a la Policía del país asiático y a Interpol que intensificaran la investigación, según recoge Europa Press.

'Mati', nacida en Galicia y residente en Baleares, dejó de responder los mensajes de sus amigos y familiares hace casi ya dos meses. Fue vista por última vez cerca del hotel Bumi Aditya.

Cronología de la desaparición

La primera alerta de la desaparición de Muñoz la dio su amiga Olga Marín Calonge el pasado 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona). Tras esta denuncia, la Policía de Indonesia puso en marcha una investigación en Lombok el 13 de agosto, después de que la Embajada española en el país solicitase ayuda por carta.

La española fue supuestamente vista por última vez a comienzos de julio por personal del hotel donde se alojaba en Lombok, según confirmaron a las autoridades, mientras que el círculo íntimo de la mujer aseguró no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio.

En el hotel Bumi Aditya de Lombok, en la zona costera occidental de Senggigi, donde se alojaba, también afirmaron a la Policía que les envió un mensaje diciendo que estaba en Laos el día 6 de julio, lo que desmintieron las autoridades de Inmigración indonesias.

Nacida en Ferrol (La Coruña) en 1952 y afincada en Mallorca, María Matilde Muñoz Cazorla, jubilada y quien pasaba largas temporadas viajando por Asia, había llegado a la isla de Lombok en junio.