Encuentran un cadáver en la zona donde se busca a Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el coronel de la Guardia Civil, Miguel Recio, van a informar sobre un cadáver que ha sido encontrado este sábado y que podría ser el de ja vecina de Esther López, de 35 años, que desapareció en la madrugada del pasado 12 ak 13 de enero en la localidad vallisoletana de Traspinedo.

Esther López desapareció el pasado 12 de enero en Traspinedo (Valladolid). Pocos días después, su foto ya inundó las redes sociales y las calles de su municipio de residencia a la espera de poder dar con alguna pista que lleve a esclarecer la desaparición de la joven de 35 años. La Guardia Civil ha realizado ya varias batidas sin éxito y actualmente basa sus investigaciones en un sospechoso y un investigado: un hombre que ya fue puesto en libertad este viernes y otro que, supuestamente, estuvo con ella la noche en la que desapareció.

¿Qué pasó la noche del 12 de enero?

La joven tiene 35 años, es de estatura media (1,65 metros) y tiene el cabello largo y de color castaño, al igual que los ojos. Fue vista por última vez en la madrugada del 12 de enero en Traspinedo (Valladolid), localidad en la que reside. Al parecer, la joven estuvo tomando algo esa noche en un bar del municipio al que había acudido con unos amigos para ver un partido de fútbol.

Al terminar, abandonó el local en compañía de uno de sus amigos, con quien se metió en un coche para ir a casa de otro amigo, aunque finalmente se montaron en el vehículo para ir a casa de la joven. El propio testigo admitió que ambos amigos tuvieron una pequeña discusión porque Esther López quería seguir saliendo de fiesta, pero él no, así que el joven dejó a su amiga en las proximidades del restaurante La Maña, en el cruce de la carretera N-122.

Fue ahí donde se le perdió la pista a la mujer y donde su teléfono dejó de emitir señal. El lugar se sitúa cerca de la casa del principal sospechoso, que ya fue inspeccionada esta semana después de detener al hombre el sábado pasado.

Un sospechoso y un investigado

La Guardia Civil centra sus investigaciones en un sospechoso principal, R.G. ('El Manitas'), de 48 años, que fue detenido el pasado sábado antes de que se marchara a Cuba -un viaje que ha realizado en otras ocasiones, según su abogada- y que se acogió a su derecho a no declarar el pasado martes.

El otro investigado es C.L.G, quien antes de pasar a la categoría de investigado a partir del miércoles por la tarde, cuando declaró en la Comandancia de la Guardia Civil, ya había declarado con anterioridad en calidad de testigo cinco veces más. Incluso había participado en las batidas realizadas en el pueblo en busca de Esther. El hombre reside también en Traspinedo y supuestamente estuvo con ella la noche en la que desapareció.

Versiones contradictorias

A pesar de Ramón 'el manitas' se encuentra en libertad condicional, sigue siendo el principal sospechoso debido a las contradicciones en sus declaraciones sobre la desaparición de Esther López. El hombre afirmó haber mantenido una conversación telefónica con la joven cinco días después de su desaparición, aunque la Guardia Civil no ha encontrado rastro de la llamada en el registro del teléfono móvil del hombre.

La juez decidió dejarle en libertad tras la comparecencia que a primera hora de este viernes se desarrolló en su despacho con la presencia del fiscal del caso, el propio detenido y de su letrada, Lorena Iglesias, en la que, por primera vez, el sospechoso realizó su primera declaración pero sin que el contenido de la misma trascendiese.

Según fuentes citadas por Europa Press, el detenido no pudo reprimir las lágrimas de alivio al oír al fiscal decir que no iba a pedir prisión provisional para él, sino su puesta en libertad, debido a que la Guardia Civil no ha podido incriminar de forma fehaciente al sospechoso. No obstante, el auto de la juez le impone la obligación de no salir de Valladolid sin autorización, la retirada del pasaporte y la necesidad de firmar todos los días y notificar cualquier cambio de domicilio.

El padre de Esther López no tiene esperanza de que aparezca viva

El padre de la joven declaró este martes que mantiene la "esperanza" de que aparezca su hija, aunque no tiene "ninguna" en que lo haga viva.

Miguel López declaró a los medios de comunicación que la Guardia Civil por el momento no le había informado de nada relevante sobre el caso, tras el análisis ocular de la vivienda del único detenido por la desaparición.

"Tengo esperanzas en que por lo menos aparezca mi hija. En que aparezca viva no tengo ninguna. Así estamos en casa diciéndolo, día tras día, minuto tras minuto", lamentó el progenitor de la desaparecida.