Empieza el juicio contra Julia Wandelt, la polaca que se hizo pasar durante años por Madeline McCann

Un tribunal de Leicester (Inglaterra) ha iniciado esta semana el juicio contraJulia Wandelt, una ciudadana polaca de 24 años acusada de haberse hecho pasar por Madeleine McCann, niña británica desaparecida en 2007 en Portugal. La procesada es originaria de la ciudad de Lubin y fue detenida el pasado mes de febrero.

Acoso a los McCann

La acusación sostiene que durante más de dos años y medio la chica ha acosado a los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, a través de la realización de repetidas llamadas, envío de mensajes e incluso la personificación en el domicilio familiar.

Uno de los hechos más inquietantes fue el que se registró el pasado mes de abril, cuando Wandelt llegó a realizar hasta 60 llamadas a los padres de Madeleine en cuestión de un día. De hecho, durante una de las audiencias, se reprodujo uno de los mensajes en los que la acusada dejó en el buzón de voz: "Sé que mi acento es polaco, sé que no soy tan bonita como lo era Madeleine en el pasado, pero sé lo que sé, sé lo que recuerdo. Denme una oportunidad, no soy una mentirosa, no estoy loca. Por favor, devuélvanme la llamada".

Previamente, en 2023, Wandelt ya había publicado en su perfil de Instagram varias fotos en las que aseguraba ser McCann, lo que dio pie a una oleada de especulaciones, así como de repercusión mediática. Sin embargo, y por medio de una prueba de ADN, las autoridades británicas pudieron comprobar que entre ambas niñas no existía ningún tipo de vínculo familiar.

Juicio a la Wandelt y otra mujer

Durante el inicio de la sesión, el fiscal Michael Duck ha subrayado que es "importante" dejar claro desde el principio que "Julia Wandelt no es Madeleine McCann". Del mismo modo, Duck ha especificado que entre los años 2022 y 2025, la arrestada trató de convencer a cualquier persona que le prestaba algo de atención de que era Madeleine McCann y que durante su infancia había sido secuestrada y trasladada a Polonia contra su voluntad, así como que vivió en una casa junto a unos padres que no eran los suyos.

Sin embargo, la estrategia Wandelt no es nueva, ya que en 2023 se hizo pasar por dos niñas que también habían desaparecido. Estos hechos no han hecho, sino, agravar las atenuantes sobre su conducta manipuladora y obsesiva.

Wandelt no es la única persona que está siendo procesada en este caso. También lo está siendo, Karen Spragg, de 61 años, quien también está acusada de haber acosado a la familia.

Qué ocurrió con Madeleine McCann

La niña desapareció en 2007, cuando solo tenía tres años, mientras sus padres cenaban en un restaurante del Algarve (Español). Cuando casi se han cumplido los 18 años desde que se iniciase el caso, sigue sin resolverse y es uno de los que mayor expectación ha generado entre los medios de comunicación.

Con todo, el principal acusado en esta causa, Christian Bruckner, ha sido puesto en libertad en Alemania después de haber cumplido una condena de siete años por la violación de una mujer de 72 en 2005 en la misma región donde se le perdió la pista a Madeleine.