Empieza la campaña de la vacunación de la gripe en Madrid: todas las personas que ya pueden pedir cita

La campaña de vacunación en la Comunidad de Madrid ha comenzado este 15 de septiembre con el objetivo de inmunizar a 1,6 millones de personas. Durará hasta el 31 de enero de 2026, excepto que las circunstancias epidemiológicas aconsejen su alargue. La consejera de salud de la comunidad, Fátima Matute, ha comprobado personalmente el inicio de la campaña en el centro de salud Segovia.

La campaña de la gripe se inicia a la vez que la del covid-19, con vacunas adaptadas a las nuevas variantes. La comunidad ha adquirido 1,6 millones de dosis, lo que supone 55.000 más que en la campaña anterior y una inversión de 19 millones de euros. Las vacunas se aplicarán en centros de salud, consultorios, hospitales del Servicio Madrileño de Salud, centros municipales de salud comunitaria, hospitales y centros privados acreditados y residencias.

Quiénes pueden pedir ya su cita

A partir del 15 de octubre y durante las dos primeras semanas pueden solicitar su cita para la vacuna de la gripe los mayores de 60 años, así como a los niños de entre 6 y 59 meses, que reciben la dosis antigripal por tercer año consecutivo. Los mayores de 70 y los pacientes de riesgo, además, recibirán de manera simultánea la vacuna de la covid-19.

A partir del 27 de octubre, la vacunación se amplía a embarazadas, pacientes con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal o diabetes, así como cuidadores de personas vulnerables, fumadores, personal de servicios esenciales (como Fuerzas de Seguridad, Bomberos y personal de Protección Civil) y docentes de Educación Infantil, entre otros, según una nota del Gobierno regional.

Tras esta fecha, el resto de la población que quiera vacunarse, también puede pedir la cita correspondiente. En total, en la campaña de vacunación frente a gripe participan aproximadamente 800 centros.

Cómo pedir cita

Las personas que quieran pedir cita pueden hacerlo de varias maneras:

Presencial : en su centro de salud

: en su centro de salud Por teléfono : llamando al número de teléfono de su centro de salud e indicando la opción 3.

: llamando al número de teléfono de su centro de salud e indicando la opción 3. Digitalmente : en los quioscos digitales ubicados en los centros de salud pulsando el botón vacuna antigripal

: en los quioscos digitales ubicados en los centros de salud pulsando el botón vacuna antigripal A través de la app Tarjeta sanitaria virtual

A través de la web de la Comunidad de Madrid en el apartado cita sanitaria

"Esperamos que con esta campaña disminuyamos no solo las infecciones y que la gente no enferme, sino también la transmisión de los virus respiratorios, que en invierno producen también aumento de la frecuentación de Urgencias", ha señalado la consejera.

El objetivo de esta campaña es llegar a las cifras del año pasado, cuando se vacunó a 1.511.696 madrileños. De los principales grupos diana según edad, niños de 6 a 59 meses y personas de 65 y más años de edad, se vacunaron un total de 101.363 y 837.818 de personas, respectivamente. Al comparar las dos últimas temporadas, se observó un aumento global de personas vacunadas del 0,13%.