El emotivo primer encuentro entre una madre ingresada por covid y su bebé recién nacido

Durante los últimos días se ha viralizado una emotiva historia en la ciudad gaditana de La Línea. Una madre ha podido conocer a su bebé recién nacido después de un mes del parto, ya que se contagió de coronavirus estando embarazada y le tuvieron que practicar una cesárea de urgencias. Estuvo un mes ingresada en la UCI y al salir ha podido finalmente ver a su bebé.

A pesar de que era una historia muy triste, ha terminado acabando todo bien y madre e hijo se han conocido.

Los sanitarios de este hospital han compartido una publicación en Facebook en la que agradecían a la familia que les permitiera mostrar su labor. Y es que gracias a esto han podido salvar dos vidas: una madre y su hijo. "En la Unidad cuidados intensivos La Línea nos esforzamos por hacer que la estancia de nuestros pacientes sea segura, agradable y sobre todo humana", han detallado.

La familia también se ha mostrado muy orgullosa de lo sucedido, ya que gracias a los trabajadores han permitido que todo acabara bien. "Para mí fue un momento inolvidable, el momento más feliz de mi vida. En el vídeo se ve que es que no podía, decía que no lo cogía porque lo veía tan chiquitito y decía que no vaya a ser que se me caiga de los brazos", decía la madre.