La emotiva despedida de John Travolta a Olivia Newton-John

Olivia Newton-John ha perdido su batalla contra el cáncer tras un viaje de 30 años con la enfermedad. Así lo anunciaba la familia en un post de su cuenta de Instagram en el que se pedía que, en lugar de flores, cualquier donación que se haga en su memoria sea a la Fundación Olivia Newton-John.

Su lucha contra el cáncer de mama comenzó en 1992, pero remitió. Fue hospitalizada de nuevo en 2013 y lograron pararlo, pero resurgió en 2017. Así ha sido la lucha de una actriz que marcó una generación.

Su amigo y coprotagonista de la película que marcaría sus vidas, John Travolta, no ha hecho esperar su lamento y ha publicado en sus redes sociales un comunicado en el que recordaba a la cantante y actriz: "Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Te quiero mucho. Te veremos en el camino (...). Tuyo desde el primer momento que te vi".

Aunque previamentehabía tenido éxitos musicales como 'If not For You' o 'Let Me Be There', su salto a la fama mundial llegó de la mano de John Travolta y la película 'Grease' de 1978, donde comenzaron una amistad de más de 40 años.

El reencuentro de los actores para rememorar 'Grease' más de 40 años después

Olivia Newton-John y John Travolta se reuniron en Florida en 2019, más de 40 años después del estreno del filme, vestidos como sus icónicos personajes para rememorar la cinta que los catapultó a la fama. Además de poder verlos caracterizados como Sandy Olsson y Danny Zucco, los cientos de fans que acudieron al evento pudieron cantar con ellos la banda sonora de la película.

El actor vistió su mítica chaqueta de cuero y llevó un peinado con un tupé, mientras que la actriz no pudo llevar su icónica chaqueta de cuero de Sandy y sus pantalones ajustados porque los había vendido recientemente en una subasta para recaudar dinero para la investigación contra el cáncer. En su lugar, vistió con colores amarillos como al comienzo de la película.