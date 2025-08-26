La emotiva despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: “Hacía tiempo que no la veía…”

La actriz Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, falleció este domingo a los 42 años. Los mensajes de pésame por parte de sus compañeros tanto de profesión como de vida no han tardado en llegar y es que esta noticia dejó en shock a todo el mundo. Uno de estos mensajes tiene la firma de Dani Martín, cantautor y compañero de reparto de la actriz en "Yo soy la Juani".

El cantante se ha lamentado de que "hacía tiempo que no la veía", pero ha asegurado que "ojalá" no haber tenido que verla hoy. "Ojalá que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer", ha escrito su compañero.

Con una fotografía de ellos en 2006, Dani Martín ha querido recordar a la actriz, "la Vero era la Penélope de 'Jamón jamón', la Rosalía de 'Saoko, papi, saoko', la artista más pura de todas las artistas, la Lola flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril", ha escrito el artista. "La Vero era mucha Vero".

"Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos", es lo que ha expresado Martín sobre lo que le dio Echegui en el tiempo que pasaron juntos.

La ha descrito como "única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética", asegurando que hoy también estaba "preciosa". No ha escatimado en halagos a una persona que se ha ido antes de lo debido, y que el propio músico ha reconocido que, "ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto".

Se ha despedido del mensaje con un "vuela libre, como siempre lo has hecho" y dándole un recado, "salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo", acompañándolo de una cita de la canción que sonaba en la película que compartieron y por la que la actriz saltó a la fama, "Como un mar eterno" de "Yo soy la Juani".