Emiliano García-Page no comparte el entusiasmo de parte de la izquierda con la gestión de Fernando Simón durante la crisis sanitaria

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado no compartir el entusiasmo de parte de la izquierda con la gestión de Fernando Simón durante la crisis sanitaria, añadiendo que con este escenario no se puede tener tal entusiasmo "ni frente a Simón ni frente a nada". "Esta crisis ha alterado los conceptos 'entusiasmo' es una palabra incompatible con el virus".

Preguntado al respecto en entrevista con Europa Press, ha abundado en que más allá de ese entusiasmo lo que le ha producido el virus es "coraje, solo coraje, y determinación". "Tendrá que irse el virus para que recuperemos el entusiasmo".

Al respecto de el auge de productos con la iconografía de Fernando Simón, ha apuntado que el marketing tiene una lógica "que no se acaba de entender". "No es lógico que un político entienda de negocio". En este punto, ha considerado que el país no está en condiciones de "sacar conclusiones sobre la gestión de los responsables científicos". "Tendrá que acabar todo, y cuando acabe, sacaremos todos conclusiones de nuestros propios errores y sobre cómo abordar una crisis de esta naturaleza", ha señalado.