Elisa Mouliaá sale en defensa de Albert Rivera: "Sabe lo que significa ganarse el pan"

La actriz Elisa Mouliaá ha salido en defensa de Albert Rivera, a raíz de un vídeo suyo que ha sido muy criticado en redes sociales.

Hace unos días, Mouliáa protagonizó un polémico momento televisivo al asegurar estar convencida de que existen los 'chemtrails' que nos fumigan. Ahora, se ha desmarcado con una encendida defensa de Albert Rivera en redes sociales, al responder a un usuario que le insultaba.

Dura crítica hacia Albert Rivera

El usuario calificaba al exlíder de Ciudadanos de "vendedor de humo", entre otras cosas. A lo que Mouliáa contestaba que Rivera podrá gustar más o menos, pero llamar "vendehúmos" a alguien que construyó con sus manos lo que muchos jamás se atreverían ni a intentar, es de una "mezquindad absoluta".

Mouliáa dice en su largo mensaje en X que es fácil insultar desde la distancia, pero cree que lo difícil es haber hecho lo que hizo Albert Rivera. Además, la actriz ha relatado los logros políticos del exlíder naranja, como "levantar un partido desde cero, sin apoyos ni padrinos, y convertirlo en la tercera fuerza política de España con 57 diputados en el Congreso", o ser el "primer líder no nacionalista que ganó en Cataluña y plantó cara al independentismo cuando muchos miraban para otro lado.

"Defendió la unidad y la igualdad de los españoles en los momentos más tensos del procés, y puso sobre la mesa debates incómodos sobre regeneración, corrupción y educación que nadie se atrevía a tocar", afirma la actriz.

Dice que "no es un vago"

Por último, la actriz asegura que no es un vago sino el hijo de una familia trabajadora y de autónomos que sabe lo que significa "ganarse el pan". Cree que la experiencia de vida de Albert Rivera es lo que le falta tanto a la izquierda como la derecha de este país: "alguien que venga de abajo, que sepa lo que cuesta cada euro y cada esfuerzo, y que entienda bien también el trabajo duro de las PYMES".