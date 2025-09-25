Elisa Mouliáa se alinea con el negacionista Javi Poves y asegura que "nos fumigan": "Son intereses farmacéuticos"

La actriz Elisa Mouliáa ha protagonizado un polémico momento televisivo al reafirmar su creencia en la teoría conspirativa de los chemtrails. Ha sucedido en el programa Código 10 (Cuatro), donde se ha alineado con el exfutbolista y conocido terraplanista Javi Poves, uno de los defensores más radicales de estas ideas.

Mouliáa y la teoría de los chemtrails

Durante su intervención, Mouliáa explia que, en su opinión, las estelas que dejan los aviones en el cielo "se concentran en un determinado periodo de tiempo y de forma reiterativa". Según ella, esas fechas coinciden "con las alergias", especialmente entre el 15 de mayo y el 15 de junio, lo que considera "muy poco creíble" que sea una simple coincidencia.

"Mi familia es súper académica, me baso en la pura observación", ha afirmado para reforzar su argumento, asegurando que esta teoría estaría relacionada "con el clima" y con el supuesto poder del gobierno de manipularlo. Finalmente, dio un paso más y sentenció que detrás de estas prácticas estarían "los intereses farmacéuticos", con la intención de enfermar a la población para aumentar la venta de medicamentos.

En contraste con estas afirmaciones, el doctor José Miguel Gaona, también presente en el programa, ha atribuido el aumento de alergias a la polinización. "Lógicamente, cuando aumenta la polinización, particularmente en España del olivo, es normal que se disparen los síntomas".

La visión de Javi Poves

El exjugador Javi Poves, conocido por sus posturas negacionistas y terraplanistas, asegura que desde que nació se ha intentado envenenar al ser humano "a través de los alimentos de mierda que nos dan de comer, del agua que es de todo menos H2O y ahora a través del aire".

Poves llega a asegurar que "cuando era pequeño no veía el aire rociado por todos lados" y que todo obedece a un plan de control: "El ser humano tiene que ser controlado desde el principio hasta el final".