Elisa Beni, sobre el caso Errejón: "No hay que confundir un 'pensaba que iba a ser príncipe azul y fue un innoble', con una agresión sexual"

Elisa Beni ha tratado en la sección de los dispares de Por Fin el procesamiento del exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá, y se muestra escéptica respecto a la solidez del caso desde sus comienzos.

Beni ha recordado cómo empezó el caso. La primera vez que escuchó el relato de Mouliaá fue en el programa Más vale tarde, en La Sexta, cuando la actriz reaccionó públicamente a la lista impulsada por la periodista Cristina Fallarás para denunciar presuntos abusos en el ámbito mediático. Según explica Beni, aquella tarde la actriz escribió un tuit anunciando que presentaría una denuncia con su nombre, tras lo cual fue contactada por el programa.

"Tal y como lo relata la primera vez, a mí me parece poco verosímil, porque no parece el relato de una agresión tal y como ella lo hace al principio", apunta Beni, quien añade que desde su perspectiva "no hay que confundir 'eché un polvo con un señor y me salió rana' o 'pensaba que un señor iba a ser el príncipe azul y fue un innoble', con una agresión sexual".

La jurista ha insistido en que, en su opinión, el caso "no tiene visos de ir a ninguna parte desde el primer momento", y que el relato inicial carecía de elementos compatibles con un delito de esa naturaleza.

Las declaraciones de Beni llegan después de que el juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, haya dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que equivale al procesamiento del exlíder de Más País.

En su resolución, el magistrado concluye que "existen indicios" que no han sido completamente desvirtuados por la defensa de Errejón, ni por las pruebas periciales y documentales aportadas. Esto impide, según el juez, archivar la causa en esta fase.

La decisión coloca a Errejón en la antesala del juicio, aunque el exdiputado puede recurrir tanto ante el propio juez como ante la Audiencia Provincial de Madrid. Fiscalía y acusaciones disponen ahora de diez días para presentar sus escritos, ya sea solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.