Elegir bien tu supermercado de confianza te podría hacer ahorrar más de 1.000 euros en la cesta de la compra

La cesta de la compra se ha encarecido de media un 2,5% en el último año, la menor subida en los últimos cuatro ejercicios, lo que no impide que muchos productos se encuentren en niveles récord, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha publicado su estudio anual de supermercados, que tiene como objetivo informar a los consumidores sobre cómo pueden ahorrar en su cesta.

Más de un 60% de los productos que componen la cesta de la compra de la OCU ha subido de precio en el último año siendo el café, los plátanos, los limones, los huevos y el chocolate con leche los alimentos que más han incrementado su precio. El precio de las frutas y verduras ha crecido de media un 8,2%, el de las carnes un 7% y el de los pescados un 3,4%.

En contraste encontramos el aceite de oliva, que ha reducido su precio en más de la mitad, el azúcar y el zumo de naranja.

Desde la OCU señalan que aún perduran los efectos de la "espiral inflacionista" de los últimos años y, aunque las subidas se han ralentizado, muchos precios no han bajado y se mantienen excepcionalmente altos, por lo que, según informan, "una gran parte de las familias no han recuperado el poder adquisitivo perdido".

El informe de la OCU recoge también lo que cuesta la cesta de la compra en algunos de los supermercados de España y señala las diferencias entre ellos. Hipercor y Lidl son las cadenas que más han subido los precios, mientras que Carrefour y Alcampo las que menos.

El ahorro medio nacional en función de hacer la cesta de la compra entre el supermercado más caro y el más barato es de 1.132 euros, según este informe que señala también que las cadenas más baratas de España son Supermercados Dani, Alcampo, Tifer y Family Cash. Por su parte, las más caras son Sorli Discau, Supercor y Sánchez Romero.

La Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma más barata, seguida de Murcia, Galicia, Extremadura y Andalucía, mientras Baleares, Cataluña y País Vasco, son las más caras.