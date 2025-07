El Ejército del Aire explica la maniobra de un caza en Gijón: "Actuó con ejemplar rapidez"

El pasado domingo 27 de julio se llevó a cabo el XIX Festival Aéreo de Gijón. Durante la celebración del festival un caza F-18 realizó una maniobra poco habitual que dejó al público impresionado por la cercanía de la aeronave con respecto a la playa y la peligrosidad de los movimientos bruscos del piloto.

El evento batió un nuevo récord en su historia al congregar a 300.000 espectadores en la Bahía de San Lorenzo, ofreciendo exhibiciones y acrobacias de numerosos aviones, helicópteros y paracaidistas.

Las causa de dichas maniobras

La maniobra mencionada sorprendió al público al acercarse a gran velocidad hacia la playa, giró y quedó momentáneamente boca abajo, para luego perder altura y finalmente recuperarla, estabilizando el vuelo.

Dada la repercusión de las imágenes, ele Ejército del Aire se ha visto obligado a informar, a través de X, que las maniobras se realizaron como consecuencia de la presencia de una bandada de pájaros. Esta acción forma parte del "protocolo habitual para preservar tanto la integridad del piloto como la seguridad del público".

El Ejército ha destacado que los aviadores están formados "para reaccionar en milésimas de segundo ante cualquier imprevisto". En este caso, "el piloto actuó con ejemplar rapidez y profesionalidad, evitando un posible impacto sin comprometer la exhibición". La institución reiteró que "la seguridad es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad en cada demostración aérea", agradeciendo a los asistentes su entusiasmo y confianza.

Las reacciones redes sociales

Como todo en esta vida moderna, la gente no ha tardado en dar su opinión en redes sociales. Las respuestas y opiniones se dan desde todos los primas. Hay personas que creen que es una peligrosidad la maniobra del piloto, "es una temeridad y una estupidez que puso en peligro a un buen montón de gente. Si fue una maniobra evasiva, bien por el piloto, pero no es necesario llegar a esas situaciones en una exhibición".

Muchas de las críticas recibidas comentan la peligrosidad de la maniobra y la necesidad de hacer este tipo de eventos con el público tan cerca de la acción, "En Suecia, concretamente en Estocolmo ya suspendieron este tipo de exhibiciones tras un accidente aéreo con víctimas civiles en una de sus islas. No hay necesidad de poner en riesgo a la población con este tipo de espectáculos".

Otros no entiendes como un caza de estas características pueden llegar a desmoronarse por una bandada de pájaros, "A mí lo que se me escapa es que una gaviota pueda joder un F-18. Sé que es así, pero no entiendo que no se puedan diseñar a prueba de aves. Es como si los coches tuvieran que ir esquivando los mosquitos".