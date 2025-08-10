Educación financiera, una asignatura pendiente

La falta de educación económica genera estrés, cada vez más común debido a la incertidumbre en cuanto a la estabilidad económica.

Según el informe presentado por Funcas el mes pasado, 1 de cada 4 españoles cree que no tiene suficientes conocimientos financieros para poder gestionar su economía. En este estudio también se concluyó que las mujeres sienten en mayor medida esa percepción.

La falta de conocimientos es mayor en los hogares con menor renta. En Noticias fin de semana de Onda Cero hemos hablado con María Miyar, directora de estudios sociales en Funcas: "Se suma una cierta cultura del silencio. Los productos financieros se han ido haciendo cada vez más complejos pero la educación de los ciudadanos no ha evolucionado al mismo ritmo".

Este desconocimiento económico está presente en todas las generaciones y por ello conviene preparar a los jóvenes en las escuelas para adquirir habilidades útiles que les sirvan en su futuro. Porque cuando se trata de dinero, la ignorancia sí sale cara.