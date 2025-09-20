Eduard Fernández se pone un pañuelo palestino al recoger el Premio Nacional de Cinematografía: "Los quiere matar a todos"

El actor Eduard Fernández ha recogido el Premio Nacional de Cinematografía 2025 de manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En su discurso ha aprovechado para "reivindicar una barbaridad que está ocurriendo en estos momentos y es el genocidio de Gaza". Además, se ha puesto un pañuelo palestino en señal de apoyo.

"Los quiere matar a todos de la manera más cruel y más bestia. Cuesta encontrar palabras, pero Gaza es un espejo donde salimos todos, lo queramos o no", ha expresado el actor. También ha leído una lista de menores gazatíes asesinados por la ofensiva israelí y ha remarcado la importancia de hablar de lo que está ocurriendo porque "ellos no se van a cansar de matar sistemáticamente".

Por ello, ha reivindicado el papel que tiene el mundo de la cultura, a su juicio "somos un reflejo de nuestro siglo y en este momento que vivimos es inevitable no hablar de la salvajada que se está cometiendo en Gaza. Da igual la palabra que le pongan", ha señalado.

A quien le parezca mal que debata, pero con argumentos

Citando al escritor William Shakespeare, Eduard Fernández ha indicado que "a quien le parezca mal" que "debata, pero con argumentos". "Yo creo como actor y como gente de la cultura que hay que ir todos a una, porque tienen muy calculado el cómo evitar que hagamos nuestro trabajo" y son "muy buenos" en eso, ha añadido.

Además, ha hecho referencia a los periodistas que han muerto durante el conflicto. "Han matado a unos cuantos" periodistas y a otros "los echan, los silencian. (...) Está todo muy pensado". Y ha calificado de "barbaridad" que se impida alimentar a niños que se están "muriendo de hambre".

Asimismo, ha aprovechado para mostrarse "orgulloso" de España, tras las muestras de solidaridad con el pueblo palestino. "Nos estamos significando mucho y yo estoy muy orgulloso del país", ha expresado el actor.

Urtasun se muestra orgulloso de las muestras de apoyo a Palestina en el Festival de San Sebastián

Por su parte, el ministro Javier Urtasun también se ha congratulado de los gestos a favor de Palestina que se han llevado a cabo en estas primeras horas del Festival de San Sebastián, algo que como ministro le enorgullecen "todas esas muestras de apoyo y solidaridad".

"Es un Festival de San Sebastián muy reivindicativo y recordando el genocidio que está en curso en Gaza. Ayer estuvo muy presente en la gala de inauguración. Y muy presente también en la calle, con manifestaciones pacíficas de los ciudadanos. Como Ministerio de Cultura, agradecemos este apoyo, que, además, empuja al Gobierno para hacer más para frenar el genocidio", ha remarcado.