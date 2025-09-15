El duro mensaje de la hija de José Luis Gil: "Debemos prepararnos para enfermar porque es muy caro"

La semana pasada, Irene Gil, la hija de José Luis Gil, dio su primera entrevista en televisión en el programa de Ahora Sonsoles para hablar sobre el estado de salud de su padre y sobre lo que supone, no ya solo a nivel emocional, sino a nivel económico, un duro revés como el que sufrió el actor hace unos cuatro años.

Tras su paso por la pequeña pantalla, Irene Gil hizo una publicación en sus redes sociales que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo. En primer lugar, quiso agradecer tanto al equipo del programa, como a Sonsoles Ónega, el trato recibido, "por ser tan delicados" y por preocuparse por ella.

"Conceder la entrevista para mí supuso un gran esfuerzo, por tener que exponerme, por lo que teníamos que contar y porque no quería emocionarme", comienza el mensaje de la hija de José Luis Gil. Según ella, el objetivo de conceder la entrevista no era otro que visibilizar las secuelas del DCA, homenajear a su padre y, también, trasladar que lo importante más allá de lo que nos sucede es cómo lo afrontamos.

Es doloroso y caro

Continúa Irene Gil con una durísima reflexión sobre lo que implica en todos los sentidos un revés como el que atravesó -y atraviesa- José Luis Gil y su familia: "Creo que al igual que nos preparamos para morir, debemos empezar a prepararnos para enfermar, porque además de doloroso, es muy caro".

Por último, Irene Gil no ha dudado en agradecer todo el apoyo y los mensajes que está recibiendo de todo el público: "Coincidís en que queréis seguir viéndole y sabiendo de él, pues aquí le tenéis hace unos días, nos dimos un paseo y nos tomamos un cafetito en familia".