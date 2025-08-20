Drones, un acordeón y 88.000 euros en metálico: los insólitos hallazgos de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid

Drones, un acordeón, una máquina de coser, gafas destinadas a proyectos solidarios e incluso dos décimos de lotería premiados, junto con 88.067,22 euros en metálico, fueron entregados por los ciudadanos a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid durante 2025.

Todos estos enseres se almacenan en un depósito situado al sur de la capital, un espacio con pasillos interminables y estanterías tan altas que resulta difícil contemplarlas en su totalidad. Solo en el primer semestre del año se registraron 41.387 entradas de objetos, lo que supone una media diaria de 229, además de 7.529 atenciones presenciales. A través de medios telemáticos (correo electrónico y formulario web) se tramitaron 15.096 consultas, de las cuales un 96,26% fue resuelto en un solo día hábil, superando el 92% que establece la Carta de Servicios. Hasta el 30 de junio, la oficina custodiaba 155.004 objetos de procedencias muy diversas, siendo los medios de transporte el principal origen de los extravíos.

El procedimiento es siempre el mismo: cada objeto se escanea, se registra y permanece disponible para su propietario durante dos años. Si este lo acredita, lo recupera (algo más sencillo en el caso de carteras); en caso contrario, la ley reconoce el derecho al hallador y, si tampoco lo reclama, pasa a ser de titularidad municipal. Cada mes, la oficina publica en el BOAM y en el Tablón de Edictos un listado genérico con todo lo recibido.

Un pequeño diamante de 8.000 euros

Entre los casos más llamativos se encuentra el de una persona que entregó lo que parecía una diminuta piedra brillante. Tras comprobarse su autenticidad, se descubrió que se trataba de un diamante valorado en 8.000 euros. También llegaron dos décimos de lotería premiados, cuya caducidad se prorrogó en coordinación con Loterías. Transcurridos los dos años sin que apareciera el dueño, fue el propio hallador quien pudo cobrarlos. Además del dinero entregado este año, 30.656,82 euros han pasado de forma definitiva a las arcas municipales, una vez vencido el plazo legal.

El delegado de Políticas Sociales, José Aniorte Hidalgo, animó a los madrileños a colocar una tarjeta con sus datos de contacto en los objetos de mayor valor para facilitar su devolución y recordó que no existen otros puntos de recogida más allá de la oficina municipal.

Un fin social para los objetos no reclamados

Cuando los objetos pasan a titularidad municipal, el Ayuntamiento puede reutilizarlos con fines sociales. Así, ropa y material sanitario se destinan al Samur Social, al Albergue de San Isidro o a la Residencia de San Ildefonso; maletas y mochilas se emplean en los entrenamientos de la unidad canina; y los libros se reparten entre bibliotecas y centros juveniles o de mayores. También se realizan donaciones a ONG como Smile is a Foundation, Basurama, Fundación Melior, Asociación A+ Familias, Fundación Madrina y, en trámite, Resucitadero. Solo en el primer semestre se donaron 4.078 objetos, principalmente gafas y libros.

En paralelo, el Ayuntamiento organiza subastas. El 17 de julio se cerró la última dedicada a joyas, con un beneficio neto de casi 37.000 euros, y en septiembre está prevista otra de material electrónico. Además, en abril se celebró la primera subasta pública ‘online’ de vehículos municipales retirados del servicio, con 12.941 pujas realizadas por 1.350 participantes y una recaudación de 596.824,45 euros. Para el último trimestre de 2025 se prepara una segunda con cerca de 200 vehículos.

Más de la mitad de objetos, en el aeropuerto

El mayor volumen de objetos perdidos en Madrid procede de Aena, que concentra el 56,03% (86.842 artículos). Le siguen el Metro de Madrid con un 17,55% (27.202), la EMT con un 7,25% (11.241) y los trenes de larga distancia de Adif con un 6,85%(10.618). En Cercanías Renfe se pierden un 3,56% (5.515 objetos), en la vía pública un 3,37% (5.217) y en Correos un 2,40% (3.726). Los taxis y VTC acumulan un 2,24% (3.478), mientras que en el Museo del Prado se contabilizaron 1.151 extravíos (0,74%). La cifra más residual corresponde a la Estación Sur, con solo 14 objetos (0,01%).

Los ciudadanos pueden comprobar si su pertenencia está depositada en la oficina a través del teléfono 010 (o 91 529 82 10 desde fuera de Madrid), por correo electrónico (objetosperdidos@madrid.es), mediante el formulario web o acudiendo presencialmente de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:00 horas, siempre acreditando la propiedad. En el primer semestre de 2025, la oficina logró devolver el 8,88% de los artículos ingresados (3.675 en total), con un pico del 11,48% en febrero.