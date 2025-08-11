Dos turistas franceses tiroteados por falsos policías en una autopista de Toledo

En la tarde del sábado, mientras circulaban por el enlace de la radial R-4 con la AP-36, a la altura de la localidad de Dosbarrios, fueron interceptados por dos hombres encapuchados que simulaban ser agentes de tráfico.

Los asaltantes, ocultando su rostro y portando distintivos falsos, les ordenaron detenerse bajo la excusa de una inspección. Tras exigirles la documentación, les reclamaron en ese mismo momento una elevada cantidad de dinero en efectivo.

Varias balas impactaron contra el vehículo

Fue en ese instante cuando los delincuentes abrieron fuego. Varias balas impactaron contra el vehículo, una de ellas atravesando la luna trasera y llegando hasta el asiento del copiloto. Milagrosamente, ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque el peligro fue evidente.

Refugio improvisado en la carretera

En su huida, los turistas encontraron un lugar donde protegerse: el hotel-restaurante Los Arcos, en Dosbarrios. Saltaron las verjas del aparcamiento y se resguardaron dentro del recinto mientras alertaban a la Guardia Civil. Minutos después, varias patrullas se desplazaron hasta allí para asistirles y comenzar la búsqueda de los autores.

Investigación en marcha

Los agentes localizaron poco después el vehículo utilizado por los falsos policías, abandonado en las inmediaciones y con las matrículas manipuladas. Por ahora, los sospechosos siguen en paradero desconocido. Las primeras hipótesis apuntan a que podrían pertenecer a un grupo organizado que actúa en la zona y que no se descarta que haya más víctimas.