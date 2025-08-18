Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirles con un cuchillo en Valencia

Valencia ha sido escenario este lunes de un grave incidente policial tras la intervención de dos agentes que han abatido a tiros a un hombre armado con un cuchillo.

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron en torno al mediodía en una céntrica calle de la ciudad, cuando los agentes respondieron a la llamada de varios transeúntes alarmados por la presencia de un individuo que portaba un arma blanca y se mostraba agresivo.

Intento fallido de reducir al sospechoso

A su llegada, los policías trataron de mediar y ordenaron al hombre que depusiera el cuchillo. Testigos presenciales relatan que el individuo, lejos de rendirse, avanzó hacia los agentes de manera amenazante, ignorando las reiteradas advertencias verbales. En ese momento, y en lo que fuentes policiales describen como "defensa propia y para proteger la integridad de los presentes", los agentes dispararon contra el hombre.

Paramédicos se desplazaron rápidamente hasta el lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del individuo, cuya identidad no ha sido aún facilitada.

Investigación abierta y debate social

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los detalles exactos de la intervención y determinar si se siguieron los protocolos de actuación en casos de amenaza con arma blanca. Como es preceptivo en estos sucesos, los agentes implicados han sido apartados temporalmente del servicio operativo hasta el cierre del expediente interno.

El incidente ha reavivado el debate sobre el uso proporcional de la fuerza policial y la gestión de situaciones con personas armadas o en posible estado de alteración mental. Numerosos vecinos y testigos han sido citados a declarar en las próximas horas.

Las autoridades han pedido calma y subrayan que todos los indicios apuntan a que la actuación policial fue "ajustada a derecho" ante una amenaza inmediata para la seguridad ciudadana.