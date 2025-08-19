Dos personas salen ilesas después de estrellarse su avioneta en Benicàssim (Castellón)

Después de que la semana pasada se estrellase una avioneta tras salir de El Rebollar, en Requena (Valencia), lo que provocó la muerte de sus dos ocupantes, ahora, otra aeronave similar cayó al despegar del aeródromo de Castellón de la Plana, en Benicàssim, Castellón. Por suerte, esta vez, ambos pasajeros que viajaban en la avioneta han salido ilesos.

Un fallo en el motor podría ser la posible causa del accidente

Agentes de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional ha localizado en término municipal de Benicàssim (Castellón) una avioneta que se había estrellado, al sufrir un fallo de motor en el despegue, y cuyos dos ocupantes han resultado ilesos.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes, cuando los agentes se encontraban sobrevolando Castellón con motivo de la Operación Verano y no observaron a una avioneta, que estaba previsto que sobrevolara próxima a ellos, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes del helicóptero lograron localizarla posteriormente desde el aire y, tras ubicarla, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia a través de la Sala CIMACC 091, ya que la avioneta se había estrellado tras sufrir un fallo de motor.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales encontraron a los dos ocupantes de la avioneta ilesos y colaboraron en el auxilio, junto con otras dotaciones de Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que acudieron al lugar y se hicieron cargo del resto de la intervención al encontrarse en el término municipal de Benicàssim.