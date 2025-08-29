Dos personas mueren tras comer ostras en mal estado: estaban contaminadas con la bacteria carnívora ‘Vibrio vulnificus’

Dos personas han fallecido en Luisiana después de comer unas ostras que estaban contaminadas con una bacteria conocida como Vibrio vulnificus, con esta noticia ya son seis las personas fallecidas este año a causa de esta infección. Además, ha habido otras 14 personas infectadas, lo que ha hecho saltar las alarmas en el Departamento de Salud de Luisiana.

Las autoridades emitieron un comunicado el 31 de julio en el que se "instaba a los residentes a tomar precauciones para prevenir la infección por Vibrio vulnificus", la bacteria que causa la infección llamada vibriosis. La administradora del programa de moluscos y mariscos del Departamento de Salud de Luisiana, también insistió en su peligrosidad, asegurando que "ahora mismo se está propagando muy rápidamente".

¿Dónde se encuentra a esta bacteria?

La bacteria Vibrio, se puede encontrar en las zonas costeras, y es que según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las bacterias de esta familia viven de forma natural en las aguas costeras. Por eso mismo hay que tener cuidado, ya que también pueden causar una infección a un bañista si tiene una herida abierta, un tatuaje reciente o incluso un piercing.

Aunque hasta ahora, lo más común son las infecciones a raíz de una intoxicación alimentaria, en especial, después de comer mariscos crudos o poco cocidos, especialmente las ostras, puesto que estos mariscos se alimentan filtrando el agua donde se encuentra la bacteria. La parte negativa es que, según los expertos, no puede identificarse si una ostra está infectada con esta o cualquier otra bacteria dañina a simple vista.

La bacteria "carnívora"

Se la conoce como bacteria carnívora porque tal y como explican los expertos, algunas infecciones por Vibrio vulnificus provocan fascitis necrotizante, es decir, va matando la piel que rodea una herida abierta. Aunque estos mismos especialistas insisten en que los principales síntomas son vómitos y diarrea.