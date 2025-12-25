Dos muertos por arma blanca en Nochebuena en Madrid

Dos hombres han fallecido esta Nochebuena en Madrid tras ser agredidos con arma blanca, un joven de 17 años en el barrio de Puente de Vallecas, y el otro de 53 años, en el de Chamberí.

Según ha informado este jueves el SUMA112, la primera víctima, en la calle Lagartera, en Puente de Vallecas, estaba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una agresión con arma blanca en el hemitórax izquierdo.

Agentes de Policía Nacional comenzaron las maniobras de RCP que, posteriormente, continuó Samur a su llegada, llegando incluso a practicar una toracotomía, que consiste en abrir el tórax y masajear el corazón directamente con las manos.

A pesar de los esfuerzos, no fue posible revertir la parada y confirmaron el fallecimiento. Una psicóloga de Samur tuvo que atender a un familiar que llegó al lugar de la muerte.

El segundo fallecido por una agresión con arma blanca ha sido a las 5:40 de la mañana en la calle Alonso Cano, en Chamberí.

En este caso es un hombre de 63 años con varias heridas que estaba en parada cardiorrespiratoria y tras 40 minutos de maniobras avanzadas de los equipos de Samur-PC sólo pudieron confirmar el fallecimiento.

En ambos casos la Policía Nacional lleva la investigación.

Accidente de tráfico con un conductor en estado grave

Por último, sobre las 19:00h, se produjo un accidente de tráfico en la M31 en la que un conductor de 31 años quedó atrapado.

Una ambulancia del SUMMA112 comenzó la atención hasta la llegada de los equipos de Samur-PC y posteriormente los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron a la víctima del interior del vehículo.

Tuvo que ser intubada y trasladada politraumatizada con preaviso al 12 de octubre. Los ocupantes del segundo vehículo sufrieron lesiones leves. Uno no requirió traslado y otro fue trasladado por Samur al Gregorio Marañón con contusiones.

Guardia Civil realiza el atestado e investiga las circunstancias.