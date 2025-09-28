Dos manifestaciones salen de Paiporta y Valencia para "dejar claro y patente" que exigen la dimisión de Mazón tras la dana

Dos manifestaciones han salido desde Paiporta (Valencia) y Valencia a la vez para "dejar claro y patente" que continúan exigiendo la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, cuando se cumplen 11 meses de la dana del 29 de octubre que dejó 229 fallecidos.

Un total de 5.000 personas, según la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, se han juntado en el 'Pont de la Solidaritat', que ahora es "un símbolo del pueblo valenciano que la cruzó para ofrecer ayuda en un acto de desobediencia civil y solidaridad". Los asistentes llevaban carteles en los que podían leerse lemas como 'Justicia', 'Mazón a prisión', 'Mazón dones por', 'Feijóo you are partner in crime', 'Mazón fora', 'La dana arrasa, Mazón en la terraza'.

Antes de empezar la manifestación, la vicepresidenta de la Associació Víctimes Dana 29 octubre 2024, Empar Pujades ha comentado a los medios de comunicación que "un día más" se manifiestan para "dejar claro y patente" que continúan exigiendo "la dimisión de Mazón y de todo su gobierno".

Queda patente y evidente que ellos ahora también han aprendido y hacen lo que deben

"Hoy estamos aquí con mucha más presión porque desde las 11.00 horas estamos recibiendo los avisos oficiales, tanto del ayuntamiento como de Protección Civil, de todo lo que puede ocurrir a partir de las 4.00 horas" y ha recalcado que "tenemos una situación climática extrema que nos va a volver a llevar unas lluvias extremas", tal y como decían los expertos.

Si bien, considera que "volvemos a no estar preparados, a llegar tarde. Un poco más avisados, pero en peligro". Sobre que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat haya enviado un mensaje Es-Alert a la población 12 horas antes de que empiece la alerta roja ha manifestado que "queda patente y evidente que ellos ahora también han aprendido y hacen lo que deben".

¿Eran necesarias 229 muertes para que se pusieran en marcha?

Cerca de las 19:30 horas las dos manifestaciones se han juntado en el puente. Allí, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, se ha preguntado si "¿eran necesarias 229 muertes para que se pusieran en marcha?" Y ha comentado que muchos familiares han llorado al escuchar la alerta porque "nos hemos dado cuenta de que se burlan de nosotros".

La manifestación ha concluido con la lectura de un manifiesto en el que se ha recordado que la dana acabó con la vida de 229 personas y "transformó" la suya a centenares de miles. "La causa de la magnitud de la tragedia la sabemos: la negligencia del gobierno de la Generalitat", han recalcado. Asimismo, han denunciado que Mazón y el Consell "continúan sin asumir responsabilidades y mintiendo constantemente para mantenerse en el poder" y además "faltan al respeto directamente a las víctimas".