Dos frases mágicas para acabar con el spam telefónico de una vez por todas

Más allá de las estafas telefónicas, las constantes llamadas de números de spam que nos bombardean nuestros móviles también son muy incómodas y aunque no lo parezca, hay forma de evitarlas con tan solo un par de frases. España es uno de los países que más llamadas de este tipo recibe, de hecho el 92% de los españoles ha asegurado que alguna vez ha recibido una y el 37% reconoce que le han podido llamar más de diez veces en solo un mes.

Uno de los primeros consejos que dan desde las telefónicas es no coger estos números, es más, hay algunas que ya los marcan como spam para evitar caer en ellos. Pero es cierto que si estamos esperando una llamada importante o nuestra operadora no lo ha identificado como spam, podemos caer fácilmente.

Dos frases infalibles para que te dejen de llamar

Ante este problema, se creó la Ley General de Telecomunicaciones, que regula las llamadas comerciales y prohíbe hacer llamadas publicitarias para las que no hayas dado consentimiento. Es posible que les hayamos autorizado sin saberlo al aceptar las múltiples políticas de privacidad que hay en todas las webs, pero si no les has dado este consentimiento no pueden hacerlo, por ello hay que asegurarse.

Por eso, la primera pregunta clave que hay que hacer es: "¿Cómo has conseguido mi número?". Con esto hay dos opciones, que nos contesten que les hemos dado consentimiento para guardar nuestros datos, no pasa nada, tenemos otra forma de detener este aluvión de llamadas, en caso de no tener permiso para hacerlo, seguramente cuelguen directamente y no nos vuelvan a llamar, ya que si lo hacen se arriesgarían a sanciones económicas.

¿Cómo has conseguido mi número?

Si les hemos dado permiso en algún momento, no pasa nada, una ex-teleoperadora francesa ha desvelado la frase con la que evitaremos más llamadas de spam. Además de bloquear todos los números de spam que nos llamen, asegura que si decimos, "elimíname de la lista de contactos comerciales de esta empresa", se verán obligados por ley a hacerlo y ya no nos volverán a molestar.

Elimíname de la lista de contactos comerciales de esta empresa

Lista Robinson y otras aplicaciones

Además de recurrir a estos trucos, si no te quieres arriesgar a descolgar una llamada de spam por temor a una estafa, es normal, tres de cada diez lo son. Existen otros métodos como la 'Lista Robinson', un registro gratuito de ficheros de exclusión publicitaria. Gracias a esta lista, podemos evitar la publicidad por teléfono, correo postal, correo electrónico o SMS de las empresas que seleccionemos y si nos siguen llamando, podemos interponer una queja a la Agencia Española de Protección de Datos.

Además, hay otras aplicaciones como TrueCaller o la propia app de Google que nos ayudan a identificar y bloquear las llamadas de spam. La primera es de pago, pero la otra viene por defecto en todos los dispositivos Android y gracias a la opción de 'Números bloqueados' podemos marcar la casilla de 'Desconocidos' y así bloquear las llamadas del número que aparece en pantalla.