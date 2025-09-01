Dos activistas lanzan pintura contra la Sagrada Familia al grito de "justicia climática"

Dos activistas de Futuro Vegetal -que tal y como se autodenominan son un "colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática"- han sido detenidas después de haber arrojado pintura a la fachada de la Sagrada Familia de Barcelona.

El propio colectivo ha sido quien ha subido el vídeo a su cuenta de X. En las imágenes se puede ver cómo las dos jóvenes son detenidas, después de arrojar polvo tintado a una de las columnas de la fachada, al grito de "justicia climática".

"Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado a la Península este verano", exponen en el mensaje que acompaña el vídeo.

Y continúan su mensaje: "Según el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, alrededor del 70% de los incendios forestales son provocados por actividades relacionadas con la ganadería". Añaden, en su denuncia, que las "subvenciones a este sistema no cesan y, de hecho, los incendios han sido utilizados por el lobby cárnico como herramienta propagandística".

"Riegan con dinero público"

Desde futuro vegetal, han dicho que los "distintos gobiernos autonómicos y centrales están priorizando, una vez más, el regar con dinero público a las explotaciones ganaderas en lugar de proteger a las personas que han perdido sus hogares en los incendios".