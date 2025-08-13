Dormir la siesta con calor: trucos que sí ayudan a descansar de verdad

Cuando el verano alcanza su punto más abrasador y las temperaturas se disparan por encima de los 35 grados, el cuerpo humano busca treguas naturales.

Una de ellas, tan mediterránea como ancestral, es la siesta. Pero aunque esté inscrita en la tradición cultural española, no siempre es fácil lograr un descanso reparador en pleno calor. Dormir con la piel húmeda, el aire quieto y la ropa pegada al cuerpo puede parecer más una tortura que un alivio. Por eso, aprender a dormir la siesta con calor, y hacerlo bien, requiere ciencia, preparación y algunos trucos que realmente funcionan.

La siesta ideal no es lo que muchos creen

Aunque para algunos “echarse una cabezada” parece cuestión de instinto, la siesta perfecta está medida al milímetro por la ciencia del sueño. Según la Fundación Nacional del Sueño y la Clínica Mayo, lo ideal es no superar los 30 minutos de descanso. De hecho, los expertos recomiendan un rango óptimo de entre 10 y 30 minutos, lo que permite alcanzar las primeras fases del sueño sin caer en un estado profundo que nos deje atontados al despertar.

Superar esa franja puede provocar inercia del sueño, una especie de niebla mental, confusión y fatiga que se arrastra durante el resto del día. “Cuando una persona duerme una hora o más por la tarde, entra en fases de sueño profundo de las que no conviene salir de forma abrupta”, explica la doctora Silvia Martínez, neurofisióloga clínica. “Ese despertar brusco en fase delta es el que genera malestar, y es lo que hace que mucha gente diga ‘a mí la siesta me sienta fatal’”.

Además de su duración, el horario también influye de forma decisiva. El cuerpo humano cuenta con un reloj biológico interno, el ritmo circadiano, que regula los ciclos de sueño y vigilia. Uno de los descensos naturales de energía se produce justo después de comer, entre las 13:00 y las 15:00 horas. Aprovechar ese bajón natural, en lugar de resistirse a él o dormir más tarde, permite que la siesta se integre sin alterar el sueño nocturno.

El calor: enemigo silencioso del descanso

Dormir con calor es, sin duda, uno de los mayores desafíos del verano. A medida que sube la temperatura corporal, la calidad del sueño disminuye. El calor interfiere directamente con la capacidad del cuerpo para alcanzar el sueño profundo. Estudios del Consejo Europeo de Investigación del Sueño confirman que cuando la temperatura ambiente supera los 25 °C, el sueño se vuelve más superficial, fragmentado e inestable. A partir de los 30 grados, la dificultad para conciliar el sueño puede aumentar hasta un 50 %.

La temperatura óptima para descansar, según los expertos, se sitúa entre los 16 y 18 grados. Pero alcanzar esos valores en julio o agosto sin aire acondicionado puede parecer un sueño imposible. Por eso, lo primero es preparar bien el entorno: bajar persianas desde la mañana, usar cortinas gruesas u opacas y mantener cerradas las ventanas durante las horas de máxima insolación ayuda a reducir la temperatura interior.

Si no se dispone de aire acondicionado, un ventilador con hielo puede ser una opción eficaz. Basta con colocar un recipiente de agua congelada frente al ventilador para conseguir una brisa fresca y algo más húmeda. También puede funcionar colocar paños húmedos frente a la corriente de aire, o incluso colgar una sábana mojada en una ventana abierta para enfriar el aire que entra.

Preparar el cuerpo: lo que sí y lo que no funciona

No solo el entorno influye en la calidad de la siesta. La temperatura corporal también necesita ser regulada antes de dormir. Mucha gente opta por duchas frías, creyendo que así conseguirán frescor inmediato. Sin embargo, el efecto suele ser rebote: el cuerpo, al detectar el frío, activa mecanismos internos de calor para compensar. El resultado: más sudor, más agitación y menos descanso.

La alternativa más eficaz, según los especialistas del Instituto Europeo del Sueño, es una ducha templada, entre 32 y 35 grados. El agua tibia relaja los músculos, reduce la tensión corporal y favorece una bajada gradual de la temperatura corporal que facilita la conciliación del sueño.

También es recomendable refrescar puntos clave del cuerpo, como la nuca, las muñecas, la parte interior de los codos y las rodillas, o los tobillos. Un paño húmedo o una esponja pueden ser suficientes para inducir una sensación térmica más agradable que invite al descanso.

Ropa, tejidos y superficies

La ropa que usamos para dormir, incluso para una siesta, puede marcar una gran diferencia. Los tejidos sintéticos o ajustados aumentan la sudoración y dificultan la transpiración. Por el contrario, las prendas sueltas, de algodón o lino, permiten que el cuerpo respire y el sudor se evapore más fácilmente.

Si la siesta se hace sobre un sofá, hamaca o cama, conviene utilizar sábanas ligeras o incluso toallas frescas que absorban la humedad. Algunas personas optan por dormir directamente sobre el suelo o alfombrillas frescas, sobre todo si hay baldosas, lo que proporciona cierto alivio térmico por conducción.

Dormir sin ropa puede parecer liberador, pero solo es recomendable si la habitación mantiene una temperatura estable y no hay corrientes. De lo contrario, pueden producirse microdespertares debido a la incomodidad, el frío repentino o el contacto directo con tejidos plásticos o sintéticos.

El truco de la cafeína

Uno de los consejos más curiosos pero respaldados por la evidencia científica es la llamada coffee nap o “siesta con café”. La técnica consiste en tomar una taza de café justo antes de dormir la siesta. La cafeína tarda aproximadamente 20 minutos en hacer efecto, por lo que si la siesta dura ese mismo tiempo, al despertar se experimenta un doble impulso: el efecto restaurador del sueño más el estímulo de la cafeína.

Estudios de la Universidad de Loughborough, en Reino Unido, han demostrado que este método mejora el estado de alerta, la concentración y el tiempo de reacción más que una siesta o un café por separado. Ideal para quienes deben volver a trabajar por la tarde o tienen jornadas partidas.

Rutinas previas: desconectar para dormir

Dormir bien no es solo una cuestión fisiológica: también es mental. Muchas personas no logran dormirse durante la siesta no por el calor, sino porque no desconectan. Siguen enganchados al móvil, a las redes, a la televisión o a los pensamientos del día.

Los expertos recomiendan realizar un pequeño ritual de transición antes de dormir. Puede ser algo tan simple como leer unas páginas de un libro tranquilo, escuchar música suave o practicar ejercicios de respiración consciente durante tres o cinco minutos. Estas prácticas envían señales al cerebro de que es momento de relajarse, ayudando a conciliar el sueño más fácilmente.

Evitar pantallas al menos 15 minutos antes de la siesta también es recomendable. La luz azul que emiten móviles y tabletas inhibe la producción de melatonina, la hormona del sueño, y puede generar confusión en el cerebro sobre qué hora del día es realmente.

¿Todo el mundo necesita siesta? La respuesta es no

Aunque en España existe una fuerte tradición de la siesta, no todas las personas se benefician por igual de dormir durante el día. Algunas personas sienten que no la necesitan, y forzarse a descansar puede resultar más contraproducente que útil. En cambio, quienes han dormido mal por la noche, trabajan en turnos partidos, hacen ejercicio intenso o están en etapas de crecimiento o recuperación, sí pueden obtener grandes beneficios.

En personas mayores, por ejemplo, se ha demostrado que una siesta breve mejora la memoria, el humor, la presión arterial y la capacidad cognitiva. En los niños, las siestas son esenciales para el desarrollo cerebral. Pero en adultos sanos, la clave está en la autorregulación: dormir solo si el cuerpo lo pide y no como rutina obligatoria.