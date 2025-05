Dormir demasiado podría ser peligroso para la salud cerebral, según un estudio

Dormir más de nueve horas cada noche podría estar relacionado con problemas que afectan al rendimiento cognitivo, según un reciente estudio publicado por la Universidad de Texas Health San Antonio.

Tal y como recoge el estudio, actualmente existe una tendencia creciente a reconocer la importancia del sueño como un proceso fisiológico vital para la salud cerebral. A lo largo de diversas investigaciones se han observado alteraciones en la duración y los patrones del sueño, presentes tanto en el envejecimiento saludable como el patológico.

Se ha demostrado que estas alteraciones en el sueño contribuyen a experimentar un mayor riesgo de trastornos cognitivos y Alzheimer. Ahora, en la nueva investigación, los científicos estudiaron si las personas que sufrían depresión presentaban modificaciones asociadas a la duración del sueño y el rendimiento cognitivo.

Participantes organizados en cuatro grupos

Para ello, clasificaron a los participantes del estudio en cuatro grupos: sin síntomas depresivos y sin antidepresivos; con síntomas depresivos y sin uso de antidepresivos; con uso de antidepresivos y sin síntomas depresivos; y con síntomas depresivos y uso de antidepresivos.

Gracias a ello descubrieron que dormir mucho cada noche se asocia a una reducción de la función cognitiva general, teniendo efectos mayores aquellos quienes presentaban síntomas depresivos, tanto si tomaban medicación como si no. Asimismo, los investigadores observaron efectos más leves, aunque también significativos, en quienes no presentaban síntomas depresivos. No se observaron asociaciones significativas en los participantes que tomaban antidepresivos, pero que no tenían síntomas.

El sueño puede ser un factor de riesgo modificable para el deterioro cognitivo en personas con depresión

A partir de los resultados, concluyeron que la relación entre la duración del sueño y el rendimiento cognitivo era mayor en individuos con síntomas depresivos, independientemente del uso de medicación. "Quienes dormían mucho eran más propensos a mostrar síntomas de depresión", explica Vanessa Young, MS, directora de proyectos de investigación clínica del Instituto Glenn Biggs para el Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas de la Universidad de Texas Health San Antonio. "El sueño puede ser un factor de riesgo modificable para el deterioro cognitivo en personas con depresión", añade.

"Una duración de sueño prolongada, pero no corta, se asoció con un deterioro cognitivo global y de capacidades cognitivas específicas como la memoria, las habilidades visoespaciales y las funciones ejecutivas", afirmó Sudha Seshadri, directora fundadora del Instituto Biggs y autora principal del estudio. "Estas asociaciones fueron más fuertes en personas con síntomas depresivos, independientemente del uso de antidepresivos".

Ante estos resultados, los investigadores llegaron a la conclusión de que "se necesitan futuros estudios longitudinales que incluyan enfoques multimodales a gran escala para dilucidar mejor la relación temporal entre los trastornos del sueño y los cambios cognitivos".