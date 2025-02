Dónde es festivo el 28 de febrero: estas ocho provincias tienen puente

Febrero ha sido un mes sin festivos nacionales, por lo que aquellas personas que hayan querido disfrutar de un fin de semana largo han tenido que echar mano de sus días libres. De hecho, hasta Semana Santa no hay festivos en España por lo que el primer cuatrimestre del año más largo de lo habitual.

Aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) sí ha confirmado que el 28 de febrero es festivo, pero no nacional. No todas las provincias podrán disfrutar de él.

Es festivo para más de ocho millones y medio de personas

El 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía. En 1980 se aprobó el referéndum aprobado por la Comunidad y que reconoce su identidad histórica. Andalucía es la comunidad en la que más personas viven, un 17,8% del total (8.577.627 personas).

De las ocho provincias que forman Andalucía, en cuatro de ellas no hay clase desde el jueves: Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Córdoba. Mientras que en Huelva y Jaén, además, tampoco tendrán clase el lunes 3 de marzo.

En qué otras comunidades es día no lectivo el 28 de febrero

Aunque como se ha comentado, el 28 no es festivo nacional, hay algunas comunidades que lo han marcado como día no lectivo, por lo que sus escolares no tendrán que ir al colegio:

Asturias

Baleares

Cantabria

Comunidad de Madrid

La Rioja

Navarra

País Vasco

Además, con motivo de la Semana Blanca y el carnaval, en algunas de ellas gozarán de varios días sin clase:

Comunidad de Madrid y La Rioja: sin clase el viernes 28 de febrero y el lunes 3 de marzo

sin clase el viernes 28 de febrero y el lunes 3 de marzo Asturias : sin clase el viernes 28 de febrero, el lunes 3 y el martes 4 de marzo

: sin clase el viernes 28 de febrero, el lunes 3 y el martes 4 de marzo Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura : sin clase el lunes, martes 4

: sin clase el lunes, martes 4 Galicia : sin clase el lunes 3, el martes 4 y el miércoles 5 de marzo

: sin clase el lunes 3, el martes 4 y el miércoles 5 de marzo Navarra y País Vasco: sin clase desde el 27 de febrero al 5 de marzo

Los próximos festivos nacionales

Los próximos festivos nacionales se corresponden con la Semana Santa, el jueves 17 de abril y el viernes 18 de abril (en Cataluña y Comunidad Valenciana cambian el jueves 17 por el lunes 21, mientras que en La Rioja, Navarra y País Vasco suman el lunes a los otros dos).

Después habrá que esperar al 15 de agosto, que es festivo en toda España por la Asunción de la Virgen. Ya no habrá más hasta el domingo 1 de noviembre. En diciembre, como todos los años, el 6 (día de la Constitución) y el 8 (la Inmaculada Concepción) también son festivos, al igual que el 25 (Navidad).