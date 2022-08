Dismorfia del selfie: qué es y qué provoca entre los adolescentes

Seguro que alguna vez has usado o habrás oído hablar de los filtros de Instagram, esas funciones que tiene la app para retocar las fotos. Son muchos los expertos que en los últimos años han advertido sobre un nuevo fenómeno que afecta principalmente a adolescentes: la dismorfia del selfie.

Este trastorno consiste en la obsesión por compararse con imágenes retocadas o distorsionadas por filtros de redes sociales. Los afectados son, en su mayoría, adolescentes, y los expertos lo asocian a problemas de autoestima. Se incluye dentro de los trastornos dismórficos corporales (TDC) y muchos ven su origen en el auge de las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram.

La profesora de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universitat Oberta de Catalunya, Montserrat Lacalle Sisteré, explica en declaraciones a Europa Press que "las fotos nos muestran como un ideal algo que no es perfecto y que no es la realidad. No me estoy comparando con la modelo de cuerpo perfecto, sino con un montaje de Photoshop".

Lacalle pone el foco, además, en la etapa de la adolescencia ya que "buscas grupos de iguales, buscas tu lugar. Los referentes externos son muy importantes. Si en esa búsqueda tienes referentes que no son reales, estamos perdidos: te comparas con algo que no existe y tu nivel de exigencia es tremendo".

Desde el Boston Medical Center lo asocian a un tipo de pacientes que están acudiendo cada vez más a las consultas de los cirujanos plásticos, algo que Lacalle considera clave a la hora de hablar de TDC. "Las asimetrías presentadas en ojos y fosas nasales se convierten en una obsesión para los pacientes, que suelen estar infradiagnosticados y terminan pasando por quirófano, cuando lo que necesitan es terapia psicológica".

A las mujeres les preocupan más áreas como la nariz, los muslos, las caderas y la piel, y a los hombres el pelo, los músculos y los genitales. Entre los síntomas más comunes de estos TDC se encuentran: