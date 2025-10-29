El discurso de una familiar en el funeral de Estado por las víctimas la dana: "El causante de la tragedia es quien omite su deber"

"El causante de la catástrofe es quien omite su deber a sabiendas de que puede suponer la pérdida de vidas". Así de tajante se ha mostrado Virginia Ortiz Riquelme, familiar de Juan Alejandro Ortiz, fallecido en Letur (Albacete) a causa de las inundaciones de la dana del 29 de octubre de 2024.

"No podemos dejar el rumbo de nuestra sociedad en manos de quienes nos alejan del concepto pleno de paz", ha señalado visiblemente emocionada. "El poder siempre ha sido nuestro y sé que unidos haremos justicia".

Como ella, Andrea Ferrari, hija de Eva Canut, fallecida en las inundaciones, y Nuria Chuliá, viuda, han recordado a sus familiares que perdieron la vida a causa de la tragedia del pasado octubre de 2024. "Mientras exista memoria nunca habrá olvido", ha señalado Ferrari, quien ha lamentado que todavía sienten "el vacío de esos días" que cambiaron sus vidas para siempre.

"Mi vida se rompió en miles de pedazos. Tenía que reconstruirla, pero faltabas tú", ha recordado Chuliá en unas emotivas declaraciones a su marido fallecido. "Es duro educar lejos del dolor, la rabia y la tristeza cuando tú te sientes así", ha dicho acordándose de sus dos hijos, quienes son su "salvación".

A estos discursos se le suma el de Felipe VI, quien junto a la reina Letizia ha acudido al homenaje de Estado. "Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo: para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos. Un abrazo que supere barreras, que nos una en la esperanza, que nos reconforte a todos, aunque sea levemente, y que os recuerde que no estáis solos", ha dicho el Rey a las familias.