El director de la DGT habla sobre la baliza V-16: "Los triángulos han cumplido 26 años, pero..."

A partir del 1 de enero de 2026 entra en vigor la obligatoriedad de llevar en el vehículo la baliza luminosa V-16 conectada. Es el nuevo dispositivo homologado para señalizar averías y accidentes en carretera que recoge la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La baliza V-16 sustituirá a los triángulos de emergencia definitivamente y, según apunta el organismo, tiene como objetivo reducir la siniestralidad. "La implantación de la V-16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial", afirma el director general de Tráfico, Pere Navarro. "Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía", detalla.

Según Pere Navarro, "los triángulos han cumplido su papel durante 26 años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando". Por ello, explica, el compromiso actual "es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencias".

Todos los vehículos que deben llevarla

De acuerdo con lo dispuesto en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos, llevar la baliza V-16 es de obligado cumplimiento para turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y vehículos no especiales. Aun así, la DGT recomienda utilizarlas también en las motocicletas "por razones de seguridad".

En este sentido, desde la DGT recuerdan que el dispositivo funciona de forma autónoma gracias a una SIM integrada, por lo que no necesita teléfono móvil ni aplicaciones externas para su correcto funcionamiento.

Dónde ubicar la baliza

Por tanto, atendiendo a la nueva normativa, la baliza V-16 deberá guardarse totalmente cargada en la guantera del vehículo o en algún otro lugar accesible. En caso de accidente o avería, el dispositivo se colocará en la parte más alta del vehículo, preferiblemente el techo, desde el interior. Si por alguna razón no se puede colocar en el techo, la DGT recomienda colocar la baliza en la puerta del conductor.

Una vez que el dispositivo ha sido encendido y colocado correctamente, se encargará de emitir la señal luminosa y de transmitir de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0. De esta manera, los conductores que circulen en las proximidades de la zona del vehículo parado podrán recibir esta información a través de sus navegadores.