En directo | Funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: Carlos Mazón llega al Museo de las Ciencias

El 29 de octubre de 2024, una dana arrasó la provincia de Valencia, causando graves inundaciones en decenas de municipios y acabando con la vida de 229 personas. Un año después, España recuerda su memoria en un funeral de Estado al que asistirán familiares, los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de otros cargos institucionales como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Los Reyes Felipe y Letizia junto al líder del Ejecutivo saludarán en una sala adyacente del Museo de les Ciències de València a representantes de familiares de víctimas de la dana unos minutos antes de que comience el funeral de Estado, sobre las 17.45 horas.

Así se desprende del cambio de programa que ha efectuado el Ejecutivo central en relación con el funeral de Estado por las víctimas de la dana, que dejó 237 fallecidos a nivel nacional: 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Alicante y uno en Málaga.

Llegada de familiares y diferentes personalidades

Los primeros en llegar han sido los familiares de las víctimas. A partir de las 17:00 horas se espera que lleguen los presidentes de las distintas comunidades autónomas y a partir de las 17:15 horas llegarán vicepresidentes y ministros del Gobierno central.

A las 17.30 horas llegarán al Museu los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; y a las 17.40 horas, el presidente del Gobierno. Cinco minutos más tarde será el turno de los Reyes.

Los Reyes serán recibidos por Pedro Sánchez y se trasladarán a la sala de espera en 'Arquerías', donde saludarán a autoridades; posteriormente se acercarán a la sala adyacente, donde los Reyes y Sánchez saludarán a representantes de familiares de víctimas de la dana. A las 18:00 horas empezará la ceremonia.