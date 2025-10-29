FUNERAL DE ESTADO

En directo | Funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: Carlos Mazón llega al Museo de las Ciencias

Un año después de la dana que acabó con 237 vidas, los Reyes, familiares y cargos políticos recuerdan a las víctimas en una ceremonia

Dana, un año después: recorrido de Alsina por las historias de recuperación en Alfafar, Benetúser, Sedaví, Catarroja y Picaña

Aurora Molina | Rafa Sanz del Río

Madrid |

El 29 de octubre de 2024, una dana arrasó la provincia de Valencia, causando graves inundaciones en decenas de municipios y acabando con la vida de 229 personas. Un año después, España recuerda su memoria en un funeral de Estado al que asistirán familiares, los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de otros cargos institucionales como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Los Reyes Felipe y Letizia junto al líder del Ejecutivo saludarán en una sala adyacente del Museo de les Ciències de València a representantes de familiares de víctimas de la dana unos minutos antes de que comience el funeral de Estado, sobre las 17.45 horas.

Así se desprende del cambio de programa que ha efectuado el Ejecutivo central en relación con el funeral de Estado por las víctimas de la dana, que dejó 237 fallecidos a nivel nacional: 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Alicante y uno en Málaga.

Llegada de familiares y diferentes personalidades

Los primeros en llegar han sido los familiares de las víctimas. A partir de las 17:00 horas se espera que lleguen los presidentes de las distintas comunidades autónomas y a partir de las 17:15 horas llegarán vicepresidentes y ministros del Gobierno central.

A las 17.30 horas llegarán al Museu los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; y a las 17.40 horas, el presidente del Gobierno. Cinco minutos más tarde será el turno de los Reyes.

Los Reyes serán recibidos por Pedro Sánchez y se trasladarán a la sala de espera en 'Arquerías', donde saludarán a autoridades; posteriormente se acercarán a la sala adyacente, donde los Reyes y Sánchez saludarán a representantes de familiares de víctimas de la dana. A las 18:00 horas empezará la ceremonia.

En directoActualizado a las

Varias marchas en protesta contra la gestión de la dana en la localidades afectadas por la tragedia

Coincidiendo con el inicio del funeral de Estado, varios municipios como Albal o Sedaví realizarán protestas por las gestiones durante la tragedia.

Moreno no acudirá al funeral de la dana por las incidencias por la lluvia en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no acudirá finalmente al funeral de Estado por las víctimas de la dana que se celebrará este jueves en Valencia por los retrasos acumulados en la salida de los vuelos, unido al temporal de lluvias que está afectando a una parte de la comunidad andaluza.

Según han informado fuentes del Gobierno andaluz, la decisión de Moreno se ha debido a los retrasos en los vuelos a Valencia y a las "numerosas incidencias" que se han registrado durante el día en algunas partes de la comunidad andaluza, especialmente en las provincias de Huelva y Sevilla.

Carlos Mazón acaba de llegar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias

El presidente de la Comunidad Valenciana ya se encuentra en el emblemático centro cultural para el homenaje a los fallecidos.

Homenaje en Letur, Albacete, a las víctimas de la dana en Castilla-La Mancha

La región manchega más castigada por la tragedia realizará una ceremonia por las víctimas.

Habrá unas 850 personas en el funeral de Estado con el Gobierno prácticamente en pleno

Se ha invitado también a expresidentes del Gobierno, presidentes autonómicos y con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que salvo sorpresa no estará en el acto con los familiares.

Esta será la décima vez que los Reyes acudan a Valencia tras la dana

Sus Majestades siempre han estado cerca de las víctimas desde la tragedia que hoy vive su primer aniversario, estando cerca tanto de las familias de los fallecidos como con los afectados por el desastre.

Habrá un acto protocolario entre un representante de las familias de las víctimas junto a Sánchez y los Reyes

El gesto ha sido anunciado a última hora como parte de la agenda del evento.

Se espera que Pedro Sánchez llegue al funeral de Estado en cuarenta minutos y será el encargado de recibir a los reyes

El presidente del Gobierno llegará a la ceremonia funeraria en torno a las 17:40, y tras saludar a sus Majestades realizarán un acto junto con un representante de las familias de las víctimas

Las familias de los fallecidos ya están en el Museo de las Artes y las Ciencias

Los allegados de las víctimas ya se encuentran en el complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento de la ciudad de Valencia para el Funeral de Estado.

