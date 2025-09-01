En directo. Especial de Carlos Alsina desde los pueblos afectados por los incendios: ¿qué pasa después del fuego?
Carlos Alsina arranca una nueva temporada con un programa especial desde algunos de los pueblos afectados por la peor ola de incendios de la historia.
"He conseguido salvar todo el ganado"
"Fuimos a apagar el fuego porque estamos acostumbrados -desde cuando éramos pequeños- a juntarnos los vecinos y a apagar el fuego", cuenta Rodríguez a Carlos Alsina.
"Ahora hay que suplementar con pienso, hierba..."
Carlos Alsina entrevista a Edilberto Rodríguez en León: "Ahora los incendios hacen más daño"
Edilberto Rodríguez tiene 200 cabras, tiene 28 años y es la primera voz de la temporada radiofónica.
"Hoy lo tenemos todo calcinado".
Rodríguez cuenta que "otros vecinos tuvieron peor suerte", aunque las llamadas quedaron a 500 metros de su ganado. "Aquí hemos vivido siempre con el fuego", dice y añade: "El problema que está todo tan perdido, que ahora los incendios hacen mucho más daño".
Carlos Alsina arranca nueva temporada
¿Qué pasa después del fuego?
Es la pregunta a la que tratará de responder Carlos Alsina y el equipo de 'Más de uno' en este programa especial que coincide con el inicio de una nueva temporada.
A lo largo de la mañana, Onda Cero estará presente en algunos de los pueblos afectados por la peor ola de incendios de la historia para ver cómo se reponen sus residentes.