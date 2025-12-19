Un diputado del PSOE de Madrid se desmaya en plena votación de los Presupuestos de 2026.

Durante la sesión de este viernes del Pleno de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 en la Asamblea, el diputado del PSOE Juanjo Marcano ha sufrido un desmayo, lo que ha llevado al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, a solicitar una pausa en la votación. El incidente se ha producido en el momento en el que se votaban las enmiendas a los presupuestos de Digitalización.

Juanjo Marcano, cuando ha empezado a sentirse mal, se han acercado rápidamente al lugar sus compañeros del PSOE. El diputado, que se encontraba en la tercera fila de los socialistas, ha sido atendido también por distintos diputados con formación médica, entre ellos Marta Carmona (Más Madrid), Carlos Moreno Vinués (PSOE), Enrique Ruiz Escudero (PP) y Raquel Barrero (Vox).

Los servicios sanitarios han acudido al hemiciclo para atender al diputado. Aunque, tras unos los minutos, los sanitarios han retirado a Marcano del pleno en silla de ruedas y consciente. Más tarde, sobre las 11:00, Enrique Ossorio ha decretado de nuevo el inicio del Pleno.

Los terceros presupuestos de la legislatura

Con los presupuestos aprobados, la Comunidad de Madrid comenzará 2026 con los terceros presupuestos de la actual legislatura, los más altos que se han acordado en la historia. Estos presupuestos alcanzan un volumen de más de 30.600 millones de euros, es decir, lo que supone un incremento de casi el 7% respecto al ejercicio anterior.

Cabe destacar que lo más reforzado será la inversión en políticas sociales, sobre todo Sanidad y Educación, tras incorporar además 25 enmiendas propuestas por los distintos grupos parlamentarios durante la tramitación.