Dinero por dar 'likes': la nueva estafa sobre la que advierte la Guardia Civil

La Guardia Civil ha advertido a través de TikTok sobre una nueva modalidad de fraude que circula por redes sociales y plataformas de mensajería. Aparentemente, es una oferta de empleo fácil y atractiva, en la que parece que puedes ganar dinero a cambio de dar 'likes' o seguir perfiles, pero el único objetivo de los ciberdelincuentes es quedarse con tu dinero.

"¿Cuántos me gusta vemos en nuestras redes al cabo del día? Nos gustaría que nos pagaran por ello, ¿verdad? Pues esta es la forma que han encontrado los ciberdelincuentes de estafarnos y quedarse con nuestro dinero", explica un portavoz de la Guardia Civil en el vídeo difundido en su perfil oficial.

¿Cómo funciona la estafa de los likes?

Según detalla el instituto armado, los estafadores suelen contactar a las víctimas a través de plataformas como Telegram, haciéndose pasar por grandes compañías. En un primer momento, ofrecen pequeñas recompensas, incluso de hasta 100 euros al día, por realizar tareas sencillas como dar 'likes' o seguir cuentas.

Y en cuanto la víctima empieza a confiar, la dinámica cambia. Los delincuentes la invitan a participar en grupos "superiores", donde se les pide realizar compras, devoluciones o supuestas inversiones que implican transferir cada vez mayores cantidades de dinero. Una vez conseguido, los estafadores desaparecen, dejando a la persona afectada sin los fondos invertidos.

El caso que atendió INCIBE

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) confirma que este fraude es cada vez más común. A través de su servicio Tu Ayuda en Ciberseguridad, atendieron la consulta de un usuario que había recibido un mensaje en WhatsApp de un supuesto reclutador de YouTube.

Al principio, el sistema parecía funcionar: el afectado fue añadido a un grupo de Telegram, realizó algunas tareas y recibió un pago inicial. Sin embargo, pronto le exigieron aportar más dinero para acceder a nuevas tareas. Ante la sospecha de estafa, el usuario pidió ayuda a INCIBE.

Los expertos le recomendaron recopilar todas las pruebas, informar a su banco, denunciar a la Policía o Guardia Civil y, en caso de haberse difundido sus datos personales, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer el derecho al olvido.

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso

Lo más aconsejable, si detectas un comportamiento como este, es reportar y bloquear el contacto sospechoso en la red social o aplicación de mensajería. Después, deberías contactar de inmediato con el banco si se han compartido datos financieros.

También es importante guardar todas las evidencias: conversaciones, capturas de pantalla y transacciones. Y como es lógico, denunciar los hechos ante la Policía o Guardia Civil.

En cualquier caso, la principal recomendación es desconfiar de cualquier propuesta que prometa ganar dinero rápido y fácil con tareas simples en internet. Porque detrás de esos mensajes, suele esconderse un anzuelo que puede terminar en importantes pérdidas económicas.