La dimisión de Noelia Núñez pone en el foco a Óscar Puente, Pilar Bernabé o Patxi López: "Por mentir"

La dimisión de la exvicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, Noelia Núñez, por haber mentido en la titulación que atesoraba en los currículums del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Congreso de los Diputados y Universidad Francisco Marroquín, han desatado el efecto contrario al deseado en el PSOE. Importantes cargos socialistas como Patxi López, Óscar Puente o Pilar Bernabé han sido 'pillados' cambiando el CV en distintos organismos o engordando los títulos que sí que tenían.

En el caso de Núñez, fue precisamente el ministro de Transportes quien evidenció que los currículums que presentaba en los tres organismos no coincidían. En la Cámara Baja aparecía como poseedora del Doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública; en el consistorio fuenlabreño sostenía que tenía el Doble Grado de Ciencias Jurídicas y Derecho de la Administración Pública, así como que se encontraba estudiando Filología Inglesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); y, por último, en el centro educativo, donde actuaba como profesora en Ciencias Políticas, se recoge que contaba con el Grado en Filología Inglesa, una Licenciatura de Derecho por la Universidad Central de Missouri y que estaba estudiando la doble titulación anteriormente mencionada.

Ante tales acusaciones y con pruebas tan evidentes, Núñez publicó en redes sociales una carta personal por la que anunció su retirada. En ella señalaba que "no, no somos como ellos", dando a entender que en el Partido Popular no les tiembla el pulso para dimitir de sus cargos si se cuestiona su integridad y se prueba.

La ola arrastra a López, Bernabé y Puente

El Partido Popular no tardó tampoco en pronunciarse por medio de su presidente, quien también recurrió a las redes sociales para expresar que "las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas. Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona", al tiempo que indicó que "el listón ético de Sánchez y los suyos no exista, no significa que los demás debamos modificar el nuestro. Desde luego, yo no lo haré. Tras una vida dedicada al servicio público, puedo y quiero preservar la confianza de los españoles en la política".

"Noelia Núñez ha presentado su dimisión de todos sus cargos públicos. Es una decisión que le honra. Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez", ha concluido.

No ha sido el único de los populares en pronunciarse, también lo ha hecho la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien también ha utilizado las redes sociales para señalar a una las líderes del PSOE que está en cuestionamiento: Pilar Bernabé. "No puede ser candidata a nada y tiene que dimitir inmediatamente de delegada del gobierno. Entre otras cosas, por mentir", ha cargado Muñoz contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, quien afirmó tener dos licenciaturas: Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual. Pero lo cierto es que no contaba con esa titulación y, de hecho, el PSOE tuvo que cambiar su CV para utilizar la muletilla "había iniciado estudios".

Aunque no es el último puesto de alta responsabilidad de los socialistas que se ha visto afectado. En las últimas horas, el diputado y exlehendakri Patxi López ha saltado a la palestra después de que se haya conocido que en su hoja de conocimientos reflejaba que contaba con una Licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad del País Vasco, que, de nuevo, no terminó. Concretamente, la abandonó para implicarse plenamente en la política.

Pero el último es el que más llama la atención, resulta que el propio ministro de Transportes, quien en las últimas horas ha señalado a Beatriz Fanjul y Noelia Muñoz, también habría mentido con su formación. Resulta que en currículum incluyó un máster en Dirección Política, que no era sino un curso impartido por la Fundación Jaime Vera, relacionada con el PSOE y dedicada a la formación de los miembros del partido.

La hemeroteca socialista incluye a Sánchez, Blanco y Narbona

Sin embargo, la hemeroteca socialista tiene más nombres de altos dirigentes que han engordado sus currículums. Es el caso de la presidenta del partido, Cristina Narbona, en la página web de la formación figuraba como Doctora en Economía por la Universidad de Roma, pero años más tarde 'El Confidencial' descubrió que dicha entidad no expedía títulos de esa clase cuando ella estuvo allí.

Tampoco se quiso librar José Blanco, ministro de Transportes durante el Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Blanco aseguraba que había finalizado la carrera de Derecho, lo cierto es que no lo hizo. Aún más sonrojante fue el caso de Carmen Montón, exministra de Sanidad y que afirmó haber completado un máster en Estudios de Género, cuando la realidad es que no solo no había cursado las asignaturas, sino que plagió el 58% de su trabajo de fin de máster.

Pero el colofón lo pone, cómo no, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus tesis plagiada. Según publicó el diario ABC en 2018, el jefe del Ejecutivo "cometió plagio en su tesis", al utilizar fragmentos de otros autores en su trabajo sin citarlos debidamente. Este título le valió para alcanzar el estatus de Doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela, universidad privada, por cierto.