Las diez carreras universitarias con mayor número de arrepentidos

Terminas Bachillerato y llega la EBAU. Apruebas, y ya solo queda un último paso: escoger carrera universitaria ( y que te de la nota). Este es el dilema al que se enfrentan cientos de miles de estudiantes cada año y, mientras algunos lo tienen claro, para otros supone un verdadero quebradero de cabeza.

Decidir qué estudiar no es algo baladí, puede influir en el futuro de la persona. Por eso, muchos adolescentes ponen en valor factores como las salidas profesionales, la flexibilidad o el sueldo a la hora de elegir una carrera universitaria.

Las empresas buscan a profesionales cada vez más cualificados y el auge de nuevas profesiones provoca que muchas personas sigan formándose una vez finalizados sus estudios universitarios. Además, el no alcanzar las expectativas profesionales o cobrar un salario precario hace que muchos trabajadores se arrepientan de la decisón que tomaron cuando eran estudiantes: "¿Por qué no estudiaría otra carrera?".

Las carreras con más estudiantes satisfechos

Un reciente estudio publicado por la web especializada Zip Recruiter muestra las carreras universitarias con más graduados arrepentidos y aquellas con más estudiantes satisfechos.

En base a datos recogidos en Estados Unidos, el estudio concluye que el 44% de las personas en busca de empleo se arrepienten de haber elegido su carrera.

La otra cara de la moneda, son las aquellos satisfechos con sus estudios que volverían a escoger la misma carrera. En este grupo de afortunados se incluyen las personas que estudiaron Informática (72%), Criminología (72%), Ingeniería (71%), Enfermería (69%), ADE (66%), Finanzas (66%), Psicología (65%), estudios relacionados con la Construcción (65%) y Recursos Humanos (58%).

Las carreras con más número de arrepentidos

En cuanto a los graduados más insatisfechos con sus estudios, líderan el ránking los estudiantes de Periodismo con un 87% de sus alumnos arrepentidos. La lista continúa con las siguientes carreras: Sociología (72%), Bellas Artes (72%), Comunicación (64%), Educación (61%), Marketing y Management (60%), Medicina o Asistencia Sanitaria (58%), Ciencias Políticas (56%), Biología (52%) y Literatura (52%).

Pero, ¿por qué estas carreras son las más denostadas? Pues bien, el portal de empleo de LinkedIn en España ha recogido algunos comentarios de estudiantes que explican por qué se arrepienten de haber escogido su carrera. Este es un ejemplo:

"Estoy muy arrepentida de haber estudiado estudios superiores. Elegí estudiar Ciencias Ambientales y ha sido la peor inversión de mi vida. Nunca he ejercido y encima me limita para encontrar empleo. Especializarme en medio ambiente con un Master en Cambio Global Recursos Naturales y Sostenibilidad fue perder tiempo y dinero. Sí me hubiese quedado con mis dos ciclos de FP de laboratorio hubiese empezado a trabajar hace 20 años y ahorrarme estar dando tumbos a estas alturas, con 41 años."