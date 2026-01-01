Los días festivos en España en 2026: así es el calendario laboral

El nuevo año contará, como siempre, con 14 festivos, de los que nueve serán comunes en toda España y los empleados pondrán su atención en los cuatro fines de semana largos que podrán disfrutar sin necesidad de solicitar ningún día libre en su trabajo, pues caerá en lunes el 12 de octubre y en viernes el 1 de mayo y el 25 de diciembre, además del Viernes Santo (3 de abril).

La normativa laboral española establece 14 festivos, de los que dos son de carácter local y los 12 restantes de tipo autonómico y, sobre todo, nacional. Así, como ya sucediera en 2025, el nuevo año contará con nueve festivos comunes en todo el Estado.

En concreto, junto a este 1 de enero, día de Año Nuevo, serán festivos en todo el territorio español el próximo martes,6 de enero (Epifanía del Señor); el 3 de abril (Viernes Santo); El 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional); el domingo 1 de noviembre (Todos los Santos); el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción), y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Como hay festivos tradicionales que caen en domingo, las comunidades tienen potestad para moverlos a otro día o para desplazarlos al lunes posterior. Por ejemplo, el 2 de noviembre, tras la jornada de Todos los Santos, será festivo en Canarias, ambas Castillas, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra, Andalucía, Aragón y Asturias.

Sucederá lo mismo el 7 de diciembre, tras la celebración del aniversario de la Constitución, en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla.

En el caso del Jueves Santo (2 de abril), será festivo en todo el país, salvo en Cataluña y la Comunidad Valenciana, según la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogida por Servimedia. En cambio, pese a que la normativa permite a las comunidades sustituir el Día de Reyes (próximo martes) por otro festivo, ninguna autonomía lo ha hecho y será también común.