Día Mundial del Hijo del Medio: qué se celebra y por qué es el 12 de agosto

Muchas familias españolas con tres hijos se caracterizan por proteger a su hijo pequeño y ensalzar al mayor, pero ¿qué pasa con el hijo del medio? Para esas personas que se pierden entre sus dos hermanos, existe el Día Mundial del Hijo del Medio, que se celebra todos los 12 de agosto desde 1986. Estos hijos que parecen quedar olvidados por su familia tienen su día para recordarles que también tienen un hueco en casa.

La psicología avala a este grupo, ya que afirma que el orden de nacimiento de los hijos está relacionado con los aspectos de la personalidad del individuo, siendo los hijos de en medio los más independientes y equilibrados. Además, se les destaca como más sociables, observadores y razonables. El nombre que algunos teóricos le dan a este fenómeno es el "Síndrome del Hijo del Medio", uno de los motivos por los que se celebra este día.

Este "síndrome" no está reconocido por la OMS, pero sí que puede llegar a explicar ese sentimiento de verse como alguien olvidado o desatendido, lo que puede convertir a estos hijos en independientes.

¿Por qué se celebra este día?

El Día del Hijo del Medio empezó a celebrarse en Estados Unidos durante los años ochenta, una iniciativa promovida por Elizabeth Walker con el fin de crear una jornada para rendir homenaje a los hermanos del medio. Según ella, este grupo no recibía tanta atención de sus padres, en comparación de los primogénitos o los más pequeños de la familia.

En sus inicios, no contaba con un día fijo, sino que se celebraba el segundo sábado de agosto, pero al poco tiempo se decidió instaurar el 12 de agosto. Ahora algunos quieren proponer el día 2 de julio, ya que marca justo la mitad del año para sentirse más representados.

Si tienes en tu familia un hermano del medio, ya sabes, apunta este día para celebrarle cada año y hacerle sentir especial.