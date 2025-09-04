La DGT quiere implantar un nuevo radar con ruedas al estilo de Francia: funcionaría en estas zonas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado en las últimas horas que la DGT quiere implantar nuevos radares móviles con ruedas que permitan controlar la velocidad de los conductores en tramos de riesgo como zonas de obras en las carreteras españolas.

Es por ello que una delegación de la DGT, liderada por el director general de Tráfico, Pere Navarro, va a ir a Francia a hacer una comprobación de cómo funcionan este tipo de radares que ya se usan allí con el objetivo de "implantarlos el año que viene".

Marlaska ha explicado que este tipo de radares se encuentran sobre unos dispositivos con ruedas que permiten desplazarlos fácilmente a tramos o lugares donde se necesite su uso, que en Francia son tramos de obras de carreteras de 2 o 3 kms donde se indica a los conductores la necesidad de reducir la velocidad por la situación de la carretera o porque exista un riesgo para los trabajadores.

Según ha avanzado el ministro en Francia ya tienen operativos "más de un centenar" en estos "tramos de riesgo". La DGT prevé 2025 instalando 120 nuevos radares de los que 72 ya han estado operativos durante el verano.

La reducción de la tasa de alcohol podría entrar en vigor este mismo año

Sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre a 0,2, el ministro aspira a que entre en vigor este año y, por ello, ha hecho un llamamiento al Parlamento.

"Es un tema inaplazable, es un tema de salud pública, es un tema de seguridad y todos tenemos la responsabilidad de que sea una realidad ya", ha sentenciado. En este sentido, Marlaska ha detallado que, de las autopsias que se realizan a los conductores, "el 48% ha bebido alcohol, consumido drogas o psicofármacos".

"No le tengo que decir más a esa persona que dice que una cerveza no le supone nada. Quizás a él nada pero cuando se suba al coche los reflejos no los tiene al 100% y quizás otra persona que no tiene nada que ver en esa ingesta pueda dejar de vivir", ha alertado.

Los helicópteros estarán volando "en breve"

Respecto a los nueve helicópteros de vigilancia de la DGT que están en tierra desde el 1 de septiembre tras finalizar el contrato de mantenimiento, Marlaska ha asegurado que "en breve estarán de nuevo volando y también participando en la seguridad vial".

El ministro cree que la seguridad vial está "asegurada a través de todos los dispositivos técnicos y del personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con el trabajo necesario y preciso".