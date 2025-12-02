La DGT da explicaciones tras la acusación de Facua de "fraude masivo" por las balizas V-16

Facua-Consumidores en Acción ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas V-16 no homologadas por parte de algunas empresas. Motivo por el cual ha exigido la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública" mediante el que se informe de las "irregularidades que se están cometiendo".

Estas declaraciones no han sido bien recibidas desde la DGT, pues afirman que "desde el primer momento" se ha recomendado a los consumidores que consultasen la web para comprobar que la baliza está conectada al sistema antes de comprarla. Así lo han señalado fuentes del departamento que dirige Pere Navarro a la agencia Europa Press que, según apuntan, la DGT garantiza que no era partidaria de la comercialización de dispositivos no conectados. En cambio, aseguran, la Sala Tercera del Tribunal Supremo autorizó el uso de dispositivos sin geolocalización hasta enero de 2026.

Previamente, el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, en rueda de prensa en Sevilla, aseveró: "No vale simplemente decir 'infórmate en la web de la DGT de cuáles son las balizas que valen a partir de enero'. La DGT tiene que actuar ante el uso de su logotipo de manera ilícita".

Según Sánchez, Facua ha detectado "irregularidades" en la venta de estas balizas que "se están anunciando como 'homologadas por la DGT' y utilizando su logotipo, sin aclarar que no sirven a partir del 1 de enero". Por tanto, insiste, "ningún consumidor en su sano juicio compra una baliza de este tipo si sabe que no va a ser útil".

Rubén Sánchez ha puesto de manifiesto la "gravísima pasividad" de Tráfico, que "no ha hecho absolutamente nada para frenar este fraude a los consumidores". Para el secretario general, la DGT "está callada mientras multitud de empresas, fabricantes y plataformas de venta se están forrando a costa" de los consumidores. Bajo su criterio, la DGT ha actuado "rematadamente mal porque ha permitido un fraude comercial a gran escala".

Vulneración de tres normativas

El portavoz de Facua ha indicado que estas balizas no homologadas se pueden usar hasta el 31 de diciembre como mecanismo complementario al triángulo de señalización obligatorio y ha advertido que la "falta de aclaración" sobre su conectividad con la DGT es "un acto de engaño" y vulnera tres normas distintas.

Desde la organización avisan de que va en contra de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal; los artículos 20 y 60 de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios que obligan a informar al consumidor sobre las características esenciales del bien y de facilitarle información relevante, veraz y suficiente; y el propio Real Decreto que regula las balizas.