La DGT estrena un nuevo teléfono de asistencia para las víctimas de accidentes de tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto a disposición de la ciudadanía un nuevo teléfono de atención a víctimas de accidentes de tráfico diferente al 060, al cual pueden recurrir estas personas, así como cualquiera que quiera recibir información relacionada con la Administración General del Estado. Será completamente gratuito, confidencial y atenderá a los siniestrados todos los días del año en horario de 8:00 a 21:00.

El contrato de este servicio se le ha adjudicado a la empresa Servicios de Teleasistencia, se extenderá desde este octubre hasta el año 2027, y la compañía percibirá 579.590 euros, según ha podido saber Servimedia.

Esta actuación se incluye dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 que presentó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Pleno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial en febrero de 2022 y que tiene como finalidad la reducción hasta de un 50% el número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico antes de que acabe esta década.

El nuevo teléfono será gratuito y confidencial

Según le han detallado fuentes de la DGT a Servimedia, en 2013 pusieron en marcha la Unidad de Coordinación en materia de Víctimas de Accidentes de Tráfico con el fin de apoyar psicológicamente, socialmente y jurídicamente a las víctimas de los siniestros. Este equipo funciona gracias a que cuenta con 'delegaciones' en todas las jefaturas provinciales de Tráfico, las cuales atienden a las personas que llaman al 060.

No obstante, la Dirección General de Tráfico quiere apostar por "un nuevo servicio" que tendrá otro teléfono y que por supuesto será gratuito y confidencial. Otra de las novedades es que ofrecerá atención pormenorizada durante un año, tanto a víctimas directas del siniestro como indirectas durante un año.

La plantilla de esta unidad, tal y como detalla la agencia de noticias, estará compuesta por nueve personas, entre las que se encontrarán seis graduadas en Trabajo Social, otra en Psicología, otra en Derecho y otra graduada o con titulación equivalente que ejercerá labores de coordinación.

El servicio brindará una atención integral a las víctimas que incluirá a psicólogos, abogados o trabajadores sociales quienes serán, precisamente, los que atiendan las llamadas en las que tendrán que poner a disposición de los afectados todo tipo de recursos en distintos ámbitos.