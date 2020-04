¿Me devuelven el dinero de mi viaje si he tenido que cancelarlo por el coronavirus?

Una de las dudas más recurrentes entre los ciudadanos es qué sucede con aquellas cuotas que tienen que pagar mensualmente, como las del gimnasio o las academias de idiomas. Sobre esto, el Gobierno ya anunció una serie de procedimientos para garantizar que ese servicio que el consumidor no ha podido recibir, se pueda satisfacer posteriormente o se devuelvan los importes correspondientes.

¿Qué pasa con mi viaje ya contratado?

Sin embargo, otro de los temás que más preguntas genera es el de los viajes contratados. Numerosas aerolíneas y operadoras como Renfe decidieron devolver el importe de sus billetes a aquellos que se vieran afectados por el estado de alarma.

El Ejecutivo aprobó este miércoles un real decreto por el cual, las personas que habían adquirido productos o servicios que no pudieron disfrutar, tendrían la posibilidad de obtener un reembolso del importe con el fin de que la cancelación de dicho servicio se resolviese sin penalización en caso de no llegar a acuerdo el usuario y la empresa en dos meses.

Sobre los viajes combinados, el Gobierno anunció que los operadores de viajes tendrán posibilidad de ofrecer un bono al usuario para que lo disfrute en el plazo de un año y si en ese tiempo no lo ha disfrutado, deberá recibir el reembolso de su dinero.

Facua advierte sobre los bonos sin respaldo de avales

Sin embargo, Facua-Consumidores en Acción ha aconsejado a los usuarios de agencias de viajes que no acepten un bono que sustituya la devolución inmediata del paquete turístico cancelado si no les entregan un documento emitido por un avalista -banco o aseguradora- que asegure que el importe concreto adeudado está cubierto.

Advierte de que los usuarios pueden resolver los contratos y rechazar esos bonos si las agencias han recuperado el importe que pagaron a sus proveedores.

Esta opción de bonos aprobada por el Ejecutivo como medida para aliviar el sector turístico altera la normativa europea y plantea que los consumidores podrán resolver el contrato y exigir su dinero sólo si las agencias han obtenido el reembolso por parte de los proveedores.

¿Cuánto tiempo se amplía el plazo de devolución?

Asimismo, amplía el plazo de devolución a 60 días. En los casos en que las agencias no hayan recuperado el dinero de sus proveedores, el Real Decreto-ley les permite sustituir las cantidades que no reembolsen a los usuarios por los citados bonos, que tienen una vigencia de un año tras la finalización del estado de alarma. Si transcurre este periodo y el bono no ha sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo del pago.

No obstante, el decreto matiza que el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal "deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución", por lo que Facua advierte de que los usuarios "no pueden arriesgarse a que ese respaldo financiero sea un documento con contenido ambiguo" que no les garantice que una entidad solvente asegura el importe de cada bono en cuestión.

