Las devastadoras imágenes del incendio en Pobladura de la Sierra (León) que ha obligado a desalojar a 150 personas

Los incendios están dejando imágenes devastadoras a su paso por diferentes localidades de España. León, Zamora, Ourense o Extremadura son algunas de las zonas que más están viéndose afectadas por las consecuencias de los fuegos. En estos momentos, hay 13 carreteras cortadas en todo el país, así como multitud de focos activos.

Los 150 habitantes de este municipio leonés fueron desalojados el sábado y fueron realojados en Astorga. En las imágenes puede verse cómo las llamas, de gran tamaño, estaban a escasa distancia de las casas y cómo una gran columna de humo negro ocultaba por completo el cielo, dificultando así la respiración y poniendo en riesgo la salud de los habitantes.

Tal y como ha podido saber Onda Cero, los propios vecinos hicieron cortafuegos para evitar que las llamas, que avanzaban a gran velocidad, llegaran a las casas. El sábado eran unas 3.500 personas las desalojadas en todo Castilla y León como consecuencia de los incendios, 1.500 de 29 poblaciones de León.

La provincia de León, además, ha tenido que lamentar la pérdida de un voluntario, Abel Ramos, que luchaba contra los fuegos en el incendio de Molezuelas, que aunque su origen era Zamora, ya había traspasado a la provincia leonesa. Además, en las últimas horas muerto un bombero también en esta provincia tras volcar la autobomba que estaba utilizando.