Detienen a un hombre por perseguir con un cuchillo a una menor hasta el portal de su casa

La Policía Nacional, en colaboración con efectivos de la Policía Local de Burgos, ha detenido a un hombre de entre 25 y 30 años, como presunto autor de un delito de amenazas tras haber seguido a una adolescente, sin mediar palabra, con un cuchillo en mano hasta el portal de su domicilio en una calle situada en el distrito centro de la ciudad, en las inmediaciones del castillo.

Los hechos se produjeron sobre las 21.30 horas del pasado 22 de agosto, cuando el Centro de Emergencias 112 recibió el aviso de uno de los padres de una menor, lo que movilizó varias dotaciones policiales hasta el lugar.

Según la denuncia interpuesta, el individuo, sin mediar palabra, habría seguido a la adolescente, cuchillo en mano, hasta el portal de su domicilio, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

La menor logró refugiarse en el interior del edificio y alertó de inmediato a sus padres, que se encontraban en casa. Fue entonces cuando ambos progenitores bajaron a la calle y, según su posterior relato a la Policía, fue la madre quien localizó al sospechoso en las inmediaciones.

El agresor se dio a la fuga

En ese momento, el individuo habría esgrimido el arma blanca contra ella mientras la increpaba con frases intimidatorias, si bien la mujer logró huir y reunirse con su marido, mientras ambos alertaban nuevamente a la policía.

El agresor se dio a la fuga instantes después y la descripción física y otras gestiones complementarias permitieron que los agentes lograran localizar y detener al presunto autor en su domicilio, situado muy cerca del lugar de los hechos.

Durante la actuación policial se intervino el cuchillo que presuntamente habría utilizado en el incidente y tras el pertinente atestado policial, el detenido ha sido puesto a disposición judicial, decretando una medida cautelar de alejamiento respecto al domicilio de los denunciantes.