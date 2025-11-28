Detienen a dos exmonjas de Belorado por vender patrimonio del convento en internet: “Se sienten acompañadas por la justicia divina”

La Guardia Civil arrestó el pasado jueves a la exabadesa del convento de Belorado (Burgos), Laura García de Viedma, y a otra de las exmonjas por su presunta implicación en la venta por internet de obras de arte del convento, unas piezas que pertenecían a la comunidad religiosa, y por la tenencia de más de un kilo de oro. También ha sido detenido un anticuario de León presuntamente implicado en la compra ilegal de estas piezas.

Entre los objetos vendidos hay una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, lo que ha reabierto el caso contra las monjas que abandonaron la Iglesia católica en 2024. El juzgado de Briviesca, en Burgos, ha sido quien ha dirigido la investigación y ahora estudian cargos por delitos de apropiación indebida al tratarse de bienes catalogados como interés cultural (BIC). Las dos mujeres y el anticuario han pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil de Burgos.

Qué ocurrió tras la ruptura con la Iglesia

Las dos monjas detenidas formaban parte del grupo que el pasado año 2024 se separó de la Iglesia Católica, un episodio que acabó en su excomunión por cisma. Desde entonces han comenzado los procedimientos legales para determinar la titularidad del patrimonio y la gestión de estos bienes.

A partir de ese momento, el convento ha sido objeto de litigios y procedimientos legales. El conflicto marcó el inicio de una investigación que analiza el destino de las piezas artísticas del monasterio, ya que fue la Guardia Civil quien constató la venta online de algunas de estas obras históricas.

Además, según la investigación, los agentes realizaron registros en el Monasterio de Santa María de Bretonera (Belorado, Burgos) y en el Monasterio de Santa Clara (Orduña, Bizkaia) y, por el momento, siguen investigando dónde se encuentran otras piezas cuya ubicación no ha sido confirmada.

Cómo avanza la investigación

La misma mañana de la detención, los agentes registraron el convento de Belorado con el objetivo de esclarecer si las exmonjas vendieron irregularmente piezas de arte religioso. La causa lleva meses estancada porque la defensa de las exmonjas intentó frenar la investigación pero, ahora, las autoridades trabajan en localizar más obras desaparecidas.

La operación policial sigue abierta para determinar el alcance de la presunta red de venta de BIC y aclarar si hay más personas implicadas en la comercialización de este patrimonio.