Detenidos por introducir cristales en la comida del bebé de sus compañeros de piso

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de San Blas a una mujer y un hombre como presuntos autores de un delito de lesiones por introducir cristales en el tarro de comida del bebé de sus compañeros de piso, según ha informado en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto cuando la madre del menor, de unos diez meses, se percató de que había pequeños objetos mezclados con la comida en el fondo del tarro cuando le estaba dando de comer al pequeño.

Tras verter el contenido del bote en un plato pudo comprobar que había pequeños cristales que podrían pertenecer a una botella. Acto seguido llamó a las autoridades y una patrulla policial acudió al domicilio para la comprobación de los hechos.

Desde el primer momento las sospechas recayeron sobre los dos miembros de la otra familia con la que compartían vivienda, pues en el pasado ya habían protagonizado algún que otro enfrentamiento.