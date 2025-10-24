Detenidos la empleada del hogar de Iker Casillas y su pareja por "darle el cambiazo" a cinco relojes de lujo

Iker Casillas, exportero del Real Madrid y de la selección española, ha sido víctima de un robo en su vivienda de La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El suceso lo ha dado a conocer este viernes por El programa de Ana Rosa (Telecinco).

Según las primeras investigaciones, las dos personas detenidas serían su empleada del hogar, que llevaba cinco años trabajando para él, y su pareja, un vigilante de seguridad de la misma urbanización. Ambos habrían urdido un plan detallado para sustituir relojes originales de gran valor por imitaciones casi idénticas, con el objetivo de vender las piezas auténticas sin levantar sospechas.

El engaño se desmoronó cuando el propio Casillas, gran apasionado de la relojería, advirtió que algunos de sus relojes no coincidían con los originales que recordaba. Esa sospecha le llevó a contactar con la Policía Nacional, que puso en marcha una investigación discreta. La operación concluyó con la detención de los dos implicados y el hallazgo de varias piezas falsificadas, así como una de las originales sustraídas, durante el registro en sus domicilios.

Entre los objetos robados se encontraban cinco relojes de lujo, varios de ellos con inscripciones conmemorativas de momentos destacados en la carrera del exportero. Aunque el valor económico de las piezas ronda los 200.000 euros, el golpe emocional para Casillas es, según su entorno, "mucho mayor". "No se trata solo del dinero, sino de la traición de personas en las que confiaba plenamente", apuntan fuentes próximas al exjugador.

La investigación policial continúa abierta, y no se descarta que el valor total de lo sustraído aumente en los próximos días.

Desde su retirada del fútbol profesional en 2020, Iker Casillas ha diversificado su vida profesional hacia el ámbito empresarial y de la comunicación. Actualmente, participa activamente en la Kings League, conduce el pódcast Bajo los Palos by Flexicar y ha invertido en distintas startups tecnológicas relacionadas con el software y los drones.