Detenidos dos hombres vestidos de mujer mientras robaban una joyería de Barcelona

Los Mossos d'Escuadra han detenido a dos hombres, de 27 y 35 años, cuando trataban de escapar de un robo perpetrado en una joyería del distrito de Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona) vestidos de mujer. Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, cuando la policía catalana recibió un aviso del 112 por un robo violento en el citado barrio. Hasta allí se desplazaron varios agentes que se coordinaron con la Guardia Urbana para arrestar a los dos individuos, que contaban con antecedentes policiales, y que se llevaban un botín de 300.000 euros.

Cuando llegaron hasta el lugar de los hechos se encontraron a los dos hombres ataviados con ropa femenina, pelucas y maquillajes. Los dos acusados se resistieron e, incluso, lanzaron joyas, dinero y otros objetos a los agentes para evitar ser identificados.

La totalidad de las joyas sustraídas pudieron ser recuperadas gracias a la rápida activación del 112. Su valor ascendía hasta los 300.000 euros. No obstante, la investigación contra estos sujetos que acumulan hasta nueve antecedentes sigue abierta.